Le zoo de Bangaluru sensibilisera les gens à la préservation du papillon Malabar dans les Ghâts occidentaux

Pour sensibiliser le public, le zoo de Bannerghatta dans cette ville technologique organise un événement d’une semaine mettant en vedette les espèces protégées de papillons Malabar qui sont endémiques dans les Ghâts occidentaux. « L’événement se déroule du 28 juin au 4 juillet pour présenter les papillons Malabar dans notre parc biologique et marquer les 75 ans d’indépendance du pays – ‘Aazadi ka Amrit Mahotsav' », a déclaré le directeur exécutif du zoo Vanashree Vipin Singh à l’occasion.

La Central Zoo Authority a identifié le zoo de la ville pour accueillir les papillons machaon bagués de Malabar pour mettre en évidence les histoires de conservation in situ et ex situ de la faune indienne.

« Bien que l’espèce ne soit hébergée dans aucun zoo en raison de sa forte endémicité et de ses connaissances limitées sur ses pratiques d’élevage, nous expérimentons en créant des parcs à papillons dédiés avec des espèces communes, qui sont populaires auprès des visiteurs, en particulier des enfants », a déclaré Singh.

Comme les papillons jouent un rôle important dans la conservation et le maintien d’un équilibre dans l’écosystème, Singh a déclaré que les visiteurs pourraient en apprendre davantage sur ces insectes ailés et sur les moyens de les conserver.

En tant que grand papillon noir brunâtre éblouissant avec une bande jaune crème proéminente sur son aile postérieure, l’espèce habite les forêts tropicales semi-persistantes et sempervirentes. Les deux sexes ont une préférence pour les zones fortement boisées, la différence étant dans leurs strates préférées.

« Le cycle de vie de l’espèce se compose de quatre phases : l’œuf, la larve, la nymphe et l’imago. La femelle pond 10-16 œufs les uns sur les autres dans une séquence ressemblant à un bâton. La couleur des œufs passe de l’orange au jaune », a déclaré Singh.

Des marques noir pâle apparaissent sur la face supérieure des coquilles d’œufs au quatrième jour et les larves éclosent au cinquième jour. La nymphose commence après 22 jours de durée larvaire et dure environ 15 jours.

« La fragmentation des forêts et la réduction des espèces pures à feuilles persistantes de plantes hôtes sont quelques-unes des menaces imminentes pour les papillons », a déclaré Singh.

Dans le cadre de l’événement, des webinaires sont organisés pour faire connaître les papillons Malabar. Des concours en ligne tels que quiz, dessin, bricolage, photographie et élocution sont également organisés pour une plus grande participation.

« L’événement est organisé comme une campagne de sensibilisation sous le titre ‘de la conservation à la coexistence : les gens se connectent’. La campagne vise à sensibiliser à la conservation de 75 espèces d’animaux sauvages grâce à l’engagement du public pendant 75 semaines dans 75 zoos jusqu’au 15 août 2022 », a ajouté Singh.

