Le Zonta Club d’Ottawa collectera de l’argent et des articles ménagers pour les survivants de violence domestique le samedi 14 octobre matin devant Handy Foods, 604 W. Main St. et Dollar General, 1136 First Ave. Le soutien de la communauté est le bienvenu.

Pour plus d’informations, contactez Eileen Fesco au 815-481-3808.