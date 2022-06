Le zona peut être déclenché par COVID-19 : étude

Selon de nouvelles recherches, les adultes de plus de 50 ans qui ont eu le COVID-19 sont plus susceptibles de connaître une épidémie de zona.

Une étude publiée dans la revue Open Forum Infectious Diseases le mois dernier a examiné les données de 400 000 personnes qui avaient été infectées par le COVID-19 et 1,6 million qui ne l’avaient pas été. Il a révélé que les adultes de plus de 50 ans qui ont eu le COVID-19 sont 15 % plus susceptibles de développer un zona dans les six mois. Le risque passe à 21% pour ceux qui ont été hospitalisés avec COVID-19.

Le zona, également connu sous le nom de zona, est une infection virale caractérisée par des cloques douloureuses qui apparaissent généralement sur un côté du torse. Une infection peut prendre jusqu’à cinq semaines pour disparaître.

Le zona est causé par le virus varicelle-zona, la souche d’herpès qui cause la varicelle. Après qu’une personne a eu la varicelle, le virus peut rester dormant dans le corps pendant des décennies avant de se réactiver pour provoquer le zona, a expliqué le Dr Kashif Pirzada, un médecin urgentiste basé à Toronto.

“Il ne quitte jamais complètement votre corps. Votre système immunitaire le contrôle comme un bras de fer”, a déclaré Pirzada à Your Morning de CTV mardi. “Si vous avez un gros choc sur votre système immunitaire comme une infection au COVID, ou si vous ne dormez pas, vous ne mangez pas bien … alors cela pourrait s’embraser et provoquer un zona.”

Dans de rares cas, le virus varicelle-zona peut également provoquer un trouble neurologique connu sous le nom de syndrome de Ramsay Hunt. Il s’agit d’une forme de paralysie faciale qui peut survenir lorsqu’une épidémie de zona affecte le nerf facial près de l’une des oreilles. Pirzada a déclaré que ses effets peuvent être dévastateurs. Plus tôt ce mois-ci, un diagnostic de syndrome de Ramsay Hunt a forcé Justin Bieber à annuler une série de dates de tournée.

“Cela affecte votre équilibre, votre ouïe, votre goût, les mouvements de votre visage, même la fermeture des yeux”, a déclaré Pirzada. “Et la récupération est longue. Si vous commencez tôt les antiviraux, vous pouvez avoir un meilleur cours. Mais la récupération peut prendre des mois, voire quelques années.”

À l’heure actuelle, a déclaré Pirzada, la meilleure défense contre le zona pour les personnes qui ont déjà eu la varicelle est le vaccin contre le zona.

Alors que le vaccin contre la varicelle est disponible pour les enfants au Canada depuis l’an 2000, le vaccin contre le zona n’est actuellement recommandé que pour les adultes de plus de 50 ans. Certaines provinces offrent le vaccin sans frais aux personnes âgées, et les défenseurs veulent voir le reste du pays faire de même.

Le Comité consultatif national de l’immunisation envisage également de recommander le vaccin à toute personne de 18 ans et plus immunodéprimée ou immunodéprimée.

Quant aux affirmations circulant en ligne selon lesquelles le vaccin COVID-19 provoque des épidémies de zona, Pirzada a déclaré qu’elles n’étaient pas vraies.

“Tu vas gagner [Lotto] 649 plusieurs fois avant d’attraper le zona à cause du vaccin”, a-t-il déclaré.