Le zona est causé par l’un des 8 virus de l’herpès, mais n’est pas causé par l’herpès simplex.

CHER DR. GARDON : S’il vous plaît, écrivez sur le zona. Je suis une femme de 77 ans, mariée depuis 30 ans et j’ai le zona au visage et à la tête. Je suis traité par acyclovir. Je n’ai aucune idée de ce qui s’est passé. Comment ai-je obtenu ça ?

Après deux jours de traitement, mon visage ne va pas beaucoup mieux et mon œil est toujours enflé. Quand on me demande ce que j’ai et que je dis zona, j’ai un regard bizarre. J’ai donc recherché des informations et lu que le zona est une forme d’herpès. Je n’ai pas d’herpès, sinon mon médecin me l’aurait dit, n’est-ce pas ? Je n’ai pas dormi avant le mariage. S’il vous plaît, soyez franc avec moi. –KH

Plus de conseils

RÉPONSE : La famille des herpèsvirus est un groupe diversifié de virus qui peuvent provoquer des maladies graves et affecter de nombreux systèmes organiques différents. Lorsque les gens entendent « herpès », ils pensent souvent à l’herpès simplex, qui provoque des boutons de fièvre et des ampoules génitales. Mais il y a bien plus à découvrir dans la famille de l’herpès.

Le zona est causé par l’un des huit virus de l’herpès qui affectent les humains, appelé virus varicelle-zona. Le zona est causé par une activation du virus qu’une personne contracte lorsqu’elle attrape la varicelle (ou lorsqu’elle reçoit un vaccin vivant). Cela arrive fréquemment à mesure que nous vieillissons et que notre système immunitaire ralentit.

Le virus varicelle-zona est apparenté au virus de l’herpès simplex, mais ce n’est pas la même chose. La varicelle se propage par de très petites particules respiratoires et est extrêmement contagieuse. Les virus de l’herpès simplex se propagent par contact étroit, comme les baisers ou les contacts sexuels. Les baisers sont également un moyen courant de transmettre le virus d’Epstein-Barr, le cytomégalovirus et l’herpèsvirus humain 6, qui sont tous des herpèsvirus responsables de syndromes de mononucléose.

La varicelle et le zona n’ont rien à voir avec les virus de l’herpès simplex. Ils sont également largement évitables grâce à la vaccination. Presque toutes les personnes de plus de 50 ans devraient se faire vacciner contre le zona.

CHER DR. ROACH : J’ai une question avec laquelle j’espère que vous pourrez m’aider. Je suis un homme de 70 ans atteint d’hyperplasie bénigne de la prostate (HBP). Mon urologue, que je vois tous les six mois, m’a prescrit du finastéride et du Flomax pour soulager mon hypertrophie de la prostate et vider ma vessie. Les deux ont été efficaces. Au cours des dernières années, j’ai eu à la fois une biopsie de la prostate négative et une IRM négative, réalisée en 2019.

Récemment, j’ai commencé à ressentir des douleurs en éjaculant. Je me demande si c’est normal, étant donné les deux médicaments que je prends. C’est un peu gênant de demander cela à un médecin qui est aussi un ami. J’apprécie vos pensées. –HM

RÉPONSE : La douleur liée à l’éjaculation n’est pas normale, mais elle n’est pas rare. Une hypertrophie de la prostate est une cause fréquente, mais il en existe d’autres, notamment une infection de la prostate ou de l’urètre, une anatomie anormale (surtout après une intervention chirurgicale) et certains médicaments tels que des antidépresseurs plus anciens. Une évaluation devrait rechercher ces possibilités. La douleur n’est pas courante avec le finastéride ou Flomax.

Vous pouvez être amical avec votre médecin, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée d’avoir un de vos amis comme médecin. Cela peut faire perdre une certaine objectivité au médecin et, comme en témoigne votre cas, vous empêcher d’être parfaitement honnête. Si vous parvenez à surmonter votre embarras (et honnêtement, il n’y a aucune raison d’être gêné), alors n’hésitez pas à aller voir votre ami urologue. Sinon, il pourrait être prudent de trouver un autre urologue et d’expliquer pourquoi à votre ami. Ils comprendront.

Le Dr Roach regrette de ne pas pouvoir répondre aux lettres individuelles, mais il les intégrera dans la colonne autant que possible. Les lecteurs peuvent envoyer des questions par courrier électronique à [email protected] ou envoyez un courrier au 628 Virginia Dr., Orlando, FL 32803.

(c) 2022 Syndicat Amérique du Nord Inc.

Tous droits réservés