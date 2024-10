Le Zimbabwe signale deux premiers cas de Mpox, la capitale étant également touchée – BNN Bloomberg

(Bloomberg) — Le Zimbabwe a signalé ses deux premiers cas de mpox, notamment dans la capitale nationale, Harare, et à Mberengwa, un district situé dans la province riche en minéraux des Midlands.

Un garçon de 11 ans qui s’est rendu en Afrique du Sud en août et est revenu dans le pays début septembre et un homme de 24 ans qui s’est rendu en Tanzanie le mois dernier ont été diagnostiqués avec la maladie infectieuse, a indiqué le ministère de la Santé dans un communiqué. publié dimanche par la présidence le X.

« Les deux cas sont en isolement et reçoivent des soins appropriés », a indiqué le ministère de la Santé. « Les deux cas sont stables et en convalescence. »

Les premiers cas de mpox au Zimbabwe suivent la Zambie voisine, qui a signalé son premier diagnostic le 10 octobre. Jusqu’à présent cette année, plus de 34 000 cas suspects de la maladie ont été signalés à travers l’Afrique, soit plus du triple du nombre enregistré à la même période en 2023. Jusqu’à 95 % des cas se trouvent au Congo et au Burundi.

