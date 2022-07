Le Zimbabwe lance des pièces d’or comme cours légal pour lutter contre l’hyperinflation | Actualité économique

Le Zimbabwe a lancé de nouvelles pièces d’or à vendre au public dans le but de lutter contre l’hyperinflation chronique.

Les pièces d’or – appelées Mosi-oa-Tunya – auront un “statut d’actif liquide”, ce qui signifie qu’elles pourront être converties en espèces, échangées localement et internationalement et utilisées pour des transactions, a déclaré la Banque de réserve du Zimbabwe.

Les gens ne peuvent échanger les pièces contre de l’argent qu’après les avoir détenues pendant au moins 180 jours.

L’économiste zimbabwéen Prosper Chitambara a déclaré : “Le gouvernement essaie de modérer la très forte demande de dollars américains parce que cette forte demande n’est pas compensée par l’offre”.

Selon le Fonds monétaire international, l’inflation au Zimbabwe a atteint 837 % (en glissement annuel) en juillet 2020 et, bien qu’une politique budgétaire plus stricte ait contribué à la réduire à 60,7 % à la fin de l’année dernière, elle reste dans les deux chiffres.

Cela efface la valeur de l’épargne des gens – de nombreuses personnes ont vu leur épargne anéantie par l’inflation de 5 milliards de pour cent observée en 2008, selon le FMI.

Cette insécurité affecte la confiance dans la monnaie locale, le dollar zimbabwéen – de nombreux détaillants ne l’acceptent pas et de nombreux Zimbabwéens préfèrent utiliser le dollar américain pour l’épargne ou les transactions quotidiennes.

“Hyperinflation chronique”

M. Chitambara a déclaré: “Pour le Zimbabwe, nous sommes dans une hyperinflation chronique, nous nous attendons donc à ce qu’il y ait une énorme absorption de ces pièces d’or.”

Les pièces, qui ont une pureté de 22 carats, seront tarifées sur la base du taux du marché international pour une once d’or, plus 5 % pour couvrir la production et la distribution.

Mais ce prix pourrait les mettre hors de portée de nombreuses personnes dans un pays si pauvre qu’un tiers de la population est menacé d’insécurité alimentaire.

Au moment du lancement lundi, le coût d’une pièce Mosi-oa-Tunya était de 1 824 $ US (1 514 £).

“Pour l’homme du commun, il n’y a pas vraiment grand-chose à bénéficier directement de cela, surtout si vous n’avez pas d’argent excédentaire”, a déclaré M. Chitambara.

“Beaucoup de gens n’ont pas d’argent pour le pain, encore moins pour faire des économies.

“On s’attend à ce que cela profite indirectement à la personne ordinaire en modérant les prix.”

Préoccupations face à l’augmentation de la contrebande

Des inquiétudes ont également été exprimées quant au fait que les nouvelles pièces pourraient entraîner une augmentation de la contrebande d’or.

Le Zimbabwe possède d’importants gisements d’or et l’exportation du métal constitue l’une de ses principales sources de devises étrangères.

Mais la contrebande est répandue car, alors que tout l’or extrait dans le pays doit légalement être vendu à la banque centrale, de nombreux producteurs préfèrent le déplacer à l’étranger pour être payés en dollars américains.

La société de valeurs mobilières Morgan & Co a déclaré dans un rapport d’information sur le marché : “Les livraisons d’or au Zimbabwe se sont considérablement redressées en raison des paiements appétissants en dollars américains offerts aux mineurs artisanaux.

“Cependant, s’il devait y avoir une disparité entre le montant des dollars américains utilisés pour acheter l’or aux mineurs et les dollars américains utilisés pour payer les pièces, cela pourrait comprimer les réserves de change de la banque centrale et de ses intermédiaires.

“Si cela se répercute sur les mineurs d’or artisanaux, cela pourrait entraîner de faibles livraisons à Fidelity Printers et augmenter les activités de contrebande d’or.”

Fidelity Printers, filiale de la banque centrale, est le seul acheteur d’or autorisé du pays.