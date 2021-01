Le Zimbabwe emprisonne 3 pour avoir organisé la fête du Nouvel An malgré l’interdiction

Le Zimbabwe a interdit les célébrations du Nouvel An dans le cadre des mesures visant à ralentir la propagation du COVID-19, qui réapparaît au milieu des signes de complaisance d’un public réticent à suivre des mesures préventives.

Malgré l’interdiction, de grandes fêtes ont eu lieu dans plusieurs villes et villages du Zimbabwe.

Les trois hommes emprisonnés pour avoir organisé la soirée controversée à laquelle ont participé des centaines de jeunes dans le quartier pauvre de Mbare, dans la capitale, ont déclaré à la cour qu’ils prévoyaient de diffuser l’événement pour que les gens puissent le surveiller sur Internet, mais la foule s’était rassemblée de toute façon.

Le Zimbabwe avait enregistré un faible nombre d’infections au COVID-19 depuis mars de l’année dernière, lorsqu’il a imposé un verrouillage qui a ensuite été atténué à mesure que les infections ralentissaient. Mais le nombre de cas confirmés et de décès a considérablement augmenté récemment et le gouvernement a réintroduit un couvre-feu la semaine dernière, interdisant les rassemblements publics, fermant les cafés-bières et suspendant indéfiniment l’ouverture des écoles.

Cependant, les nouvelles restrictions semblent avoir peu contribué à atténuer le sentiment général de complaisance dans le pays. De nombreux quartiers populaires et pauvres se rassemblent encore dans des centres commerciaux où ils achètent secrètement de l’alcool. D’autres se rassemblent encore pour les services religieux sous les arbres et sans renoncement social ou portant des masques en chantant et en priant.

Le Zimbabwe a enregistré plus de 17 190 cas et 418 décès, selon les chiffres publiés mercredi par les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies.