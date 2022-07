Le Zimbabwe commence à vendre des pièces d’or pour lutter contre l’inflation

Commentez cette histoire Commentaire

Alors que l’inflation monte en flèche au Zimbabwe et que la monnaie du pays est en chute libre alors que les gens l’abandonnent pour le dollar américain, le gouvernement du président Emmerson Mnangagwa riposte avec une nouvelle stratégie : les pièces d’or. À partir de lundi, le Zimbabwe vend des pièces d’une once d’or 22 carats à l’effigie des chutes Victoria, sa merveille naturelle mondialement connue. Chacun a un numéro de série, est accompagné d’un certificat et sera vendu à un prix “basé sur le prix international en vigueur de l’or et le coût de production”, a déclaré la banque centrale dans son annonce du 4 juillet.

Les pièces seront échangeables à la fois au Zimbabwe et à l’étranger, a indiqué la banque, et peuvent être échangées contre de l’argent. L’objectif est de réduire la quantité de dollars zimbabwéens en circulation pour éventuellement rétablir sa valeur.

Ce qui est inconnu, c’est si l’approche a de réelles chances de succès.

Alors que l’or est traditionnellement la couverture idéale contre l’inflation et l’incertitude économique générale, aucun pays n’a jusqu’à présent tenté de lutter contre une monnaie qui s’affaiblit en vendant des pièces d’or. “En ce sens, c’est inhabituel”, a déclaré Carlos Caceres, le représentant du Fonds monétaire international au Zimbabwe.

Et avec l’or se négociant à 1 710 dollars l’once troy à la fin de la semaine dernière, les investisseurs institutionnels pourraient être les principaux acheteurs des pièces..

“Aucune personne ordinaire ne pourra se le permettre”, a déclaré Prosper Chitambara, chercheur principal à l’Institut de recherche sur le travail et le développement économique du Zimbabwe. “En ce moment, les Zimbabwéens vivent au jour le jour.”

Les crises économiques ne sont pas nouvelles pour les habitants de ce pays d’Afrique australe, qui depuis plus de deux décennies sont confrontés à l’hyperinflation, aux pénuries de nourriture et de carburant, au chômage effarant et à d’autres difficultés.

Pour beaucoup, la crise actuelle rappelle la fin des années 2000 sous le président de l’époque, Robert Mugabe. L’inflation annuelle a atteint un record de 489 milliards de pour cent en septembre 2008, et les acheteurs transportaient des sacs poubelles remplis de billets de banque pour faire leurs courses.

Le gouvernement de Mugabe a été contraint d’imprimer un billet d’un billion de dollars, le plus important de l’histoire du monde, avant que le pays n’abandonne sa monnaie en 2015 pour le dollar américain. Mugabe a été contraint de démissionner en 2017 et le dollar Zim, comme on l’appelle, a été réintroduit deux ans plus tard. Mais alors que la confiance en elle chute à nouveau, le ministre des Finances, Mthuli Ncube, a averti que les entreprises refusant d’accepter la devise des clients pourraient perdre leurs licences commerciales.

Cette année, le dollar Zim a déjà perdu environ 72 % de sa valeur par rapport au dollar américain. L’inflation annuelle a atteint trois chiffres en mai, grimpant à nouveau en juin à 192 % alors même que les taux d’intérêt ont plus que doublé, passant de 80 % à 200 %.

Chitambara a déclaré que le gouvernement souhaitait que les ventes de pièces d’or modèrent la forte demande de dollars américains, un facteur clé de la dépréciation de la monnaie locale. Si cela se produisait, réduisant à son tour une partie de la masse monétaire excédentaire et atténuant les pressions inflationnistes, “alors cela aurait été une expérience positive”, selon Caceres.

Pourtant, a déclaré Caceres, le FMI préfère les outils éprouvés car il conseille les pays membres sur les meilleures politiques économiques. Lorsqu’ils sont confrontés à la fois à l’inflation et à une monnaie qui s’affaiblit, ces outils incluent l’augmentation ou la réduction des taux d’intérêt pour contrôler l’inflation et l’ajustement du montant d’argent que les banques doivent mettre de côté comme réserves.

La plupart des pressions inflationnistes du Zimbabwe émanent de ses problèmes de change. Mais la hausse des prix est également alimentée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui a déclenché une vague mondiale d’inflation dans un contexte de pénurie de céréales et de carburant.

Dans les rues de la capitale, Harare, on ne parle pas beaucoup de la nouvelle pièce – le Mosi-ao-tunya, le nom traditionnel de la cascade du fleuve Zambèze. Cela se traduit par “la fumée qui gronde”.

Vendor Trust Muyererwa se concentre sur sa vie quotidienne de plus en plus difficile.

« En janvier, je payais 10 $ US pour acheter un paquet de farine de farine, d’huile de cuisson, de sucre et de sel, et cela me poussait à traverser le mois », a déclaré Muyererwa, 28 ans. « Maintenant, une bouteille d’huile de cuisson coûte 5 $ US. , et je ne peux pas acheter beaucoup plus » avec le reste.

De nombreuses personnes survivent via un marché parallèle et illégal, avec des cambistes qui attendent au coin des rues et à l’extérieur des centres commerciaux en agitant des liasses de dollars américains ainsi que des dollars Zim.

Les enseignants et les infirmières se sont mis en grève en juin et ont exigé que la moitié de leurs salaires soient payés en dollars américains pour compenser la chute de la monnaie locale. Les détaillants augmentent souvent les prix tous les deux jours, et un plus grand nombre d’entre eux commencent à proposer des prix en dollars américains. Le mois dernier, la banque centrale du Zimbabwe a offert aux boulangers un accès aux devises étrangères pour faire baisser le prix du pain.

Hilda Musungu, 33 ans, a commencé à facturer en dollars américains les repas traditionnels qu’elle vend depuis son stand de trottoir parce que “plus personne ne veut du dollar zimbabwéen”.

« En décembre dernier, 200 $ US m’ont suffi pour acheter des packs de nourriture à vendre toute la journée », a-t-elle expliqué. Le coût a grimpé à 270 $ US, et elle a augmenté ses propres prix à son tour. “Malheureusement, moins de gens viennent maintenant chez nous.”