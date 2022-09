Le Zimbabwe affirme que l’épidémie de rougeole a tué 700 enfants

Le Dr Johannes Marisa, président de l’Association des praticiens médicaux et dentaires privés du Zimbabwe, a déclaré lundi à l’Associated Press que le gouvernement devrait intensifier une campagne de vaccination de masse en cours et se lancer dans des programmes de sensibilisation ciblant en particulier les groupes religieux anti-vaccins.

Le gouvernement a lancé une campagne de vaccination de masse ciblant les enfants âgés de 6 mois à 15 ans et engage les chefs traditionnels et religieux à soutenir cette campagne.

La rougeole est l’une des maladies les plus infectieuses au monde et se propage principalement dans l’air par la toux, les éternuements ou un contact étroit.

Les symptômes comprennent la toux, la fièvre et une éruption cutanée, tandis que le risque de rougeole grave ou de décès suite à des complications est élevé chez les enfants non vaccinés.

On sait que des épidémies dans des populations non vaccinées et mal nourries tuent des milliers de personnes. Les scientifiques estiment que plus de 90 % de la population doit être vaccinée pour prévenir les épidémies de rougeole.