Le Zimbabwe affirme que l’épidémie de rougeole a tué 700 enfants

HARARE, Zimbabwe (AP) – Le nombre de morts d’une épidémie de rougeole au Zimbabwe est passé à près de 700 enfants, a déclaré le ministère de la Santé du pays.

Certains appellent à la promulgation d’une législation rendant la vaccination obligatoire dans un pays où les sectes religieuses anti-médecine moderne dominent de larges pans de la population de 15 millions de personnes.

Le ministère de la Santé de ce pays d’Afrique australe a annoncé ce week-end que 698 enfants sont morts de la rougeole depuis le début de l’épidémie en avril.

Le ministère a déclaré que 37 des décès sont survenus en une seule journée le 1er septembre. Le ministère de la Santé a déclaré avoir enregistré 6 291 cas au 4 septembre.

Les derniers chiffres représentent plus de quatre fois le nombre de décès annoncé il y a environ deux semaines lorsque le ministère a déclaré que 157 enfants, dont la plupart n’étaient pas vaccinés en raison des croyances religieuses de leur famille, avaient succombé à la maladie.

Le Dr Johannes Marisa, président de l’Association des praticiens médicaux et dentaires privés du Zimbabwe, a déclaré lundi à l’Associated Press que le gouvernement devrait intensifier une campagne de vaccination de masse en cours et se lancer dans des programmes de sensibilisation ciblant en particulier les groupes religieux anti-vaccins.

“En raison de la résistance, l’éducation peut ne pas être suffisante, le gouvernement devrait donc également envisager d’utiliser des mesures coercitives pour s’assurer que personne n’est autorisé à refuser la vaccination de ses enfants”, a déclaré Marisa. Il a exhorté le gouvernement à “envisager de promulguer une législation rendant obligatoire la vaccination contre les maladies mortelles telles que la rougeole”.

L’épidémie de rougeole a été signalée pour la première fois dans la province orientale du Manicaland début avril et s’est depuis propagée à toutes les régions du pays.

De nombreux décès concernent des enfants non vaccinés, a déclaré en août la ministre de l’Information, Monica Mutsvangwa.

Le Cabinet du Zimbabwe a invoqué une loi utilisée pour répondre aux catastrophes pour faire face à l’épidémie.

Le gouvernement a lancé une campagne de vaccination de masse ciblant les enfants âgés de 6 mois à 15 ans et engage les chefs traditionnels et religieux à soutenir cette campagne.

Le Zimbabwe a continué à vacciner les enfants contre la rougeole même au plus fort de la pandémie de coronavirus, mais la campagne a été entravée par des groupes religieux qui prêchent contre les vaccins.

Les sectes chrétiennes sont contre la médecine moderne et disent à leurs membres de se fier aux prophètes autoproclamés pour la guérison.

Les rassemblements religieux qui ont repris après l’assouplissement des restrictions liées au COVID-19 ont “conduit à la propagation de la rougeole dans des zones auparavant non touchées”, a déclaré le ministère de la Santé dans un communiqué la semaine dernière.

La rougeole est l’une des maladies les plus infectieuses au monde et se propage principalement dans l’air par la toux, les éternuements ou un contact étroit.

Les symptômes comprennent la toux, la fièvre et une éruption cutanée, tandis que le risque de rougeole grave ou de décès suite à des complications est élevé chez les enfants non vaccinés.

On sait que des épidémies dans des populations non vaccinées et mal nourries tuent des milliers de personnes. Les scientifiques estiment que plus de 90 % de la population doit être vaccinée pour prévenir les épidémies de rougeole.

L’Organisation mondiale de la santé a mis en garde en avril contre une augmentation de la rougeole dans les pays vulnérables à la suite d’une interruption des services due au COVID-19.

En juillet, l’agence des Nations Unies pour l’enfance, l’UNICEF, a déclaré qu’environ 25 millions d’enfants dans le monde avaient manqué les vaccinations de routine contre les maladies infantiles courantes, la qualifiant d’« alerte rouge » pour la santé des enfants.

Farai Mutsaka, Associated Press