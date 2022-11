Le zéro-Covid de la Chine a ébranlé la confiance dans les chaînes d’approvisionnement

Au cours du week-end, des manifestations ont éclaté à travers la Chine dans une rare manifestation de frustration face à la politique chinoise zéro-Covid et aux fermetures prolongées. Il y a également eu des manifestations étudiantes à l’institution de Li, l’université d’élite Tsinghua de Pékin.

“Avant, les gens pensaient que la Chine était la source d’approvisionnement la plus solide, la plus sûre et la plus stable. Maintenant, ils pensent à reconstruire leurs propres chaînes d’approvisionnement de secours dans leurs propres pays ou régions. C’est donc la situation actuelle.”

À court terme, les chaînes d’approvisionnement ne seront en grande partie pas affectées puisque les usines fonctionnent toujours même si la consommation est plus faible en raison des fermetures, a déclaré Li, un ancien conseiller de la Banque populaire de Chine, dans une longue interview avec “Squawk Box Asia” de CNBC sur Mercredi.

Près de trois ans de contrôles ont entraîné le ralentissement de l’économie, de nombreux économistes prévoyant une croissance du PIB inférieure à 3 % pour la Chine, bien en deçà des années précédentes entre 6 % et 8 % de croissance annuelle..

Le nombre d’infections, cependant, a commencé à baisser plus tôt cette semaine alors que Pékin a fait pression pour plus de vaccinations des personnes âgées, ce qui est essentiel à la réouverture. L’ouverture est en tête de l’agenda de Pékin, a déclaré Li.

“Eh bien, je crois que les autorités y réfléchissent … et mon estimation est que d’ici la fin mars, [at] au plus tard, la politique aura de très bons changements substantiels … c’est-à-dire se concentrer sur la protection des personnes âgées, en attendant, s’ouvrant au reste de la population », a déclaré Li.

Alors que Pékin pourrait envisager d’importer et d’utiliser des vaccins à ARNm occidentaux – qui ont un taux d’efficacité plus élevé – Li a déclaré que les autorités chinoises sont plus susceptibles d’utiliser d’autres contrôles tels que les verrouillages de clôture.