La fenêtre de transfert de janvier peut sembler être un souvenir lointain, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux se réchauffent, alors consultez les derniers potins ci-dessous et consultez toutes les offres officielles ici.

TOP HISTOIRE:

Le Zenit St Petersburg s’intéresse au défenseur de Barcelone Samuel Umtiti, selon le journaliste Matteo Moretto.

La formation catalane cherche à passer à côté du joueur de 27 ans, qui a rejoint en 2016 mais a été en disgrâce sous Ronald Koeman, ne faisant que 10 apparitions en Liga cette saison et seulement 13 dans toutes les compétitions. Jeune défenseur central Oscar Mingueza et compatriote d’Umtiti Clément Lenglet ont été des choix réguliers sous Koeman depuis son arrivée.

Cependant, selon Fabrizio Romano, Umtiti n’est pas convaincu par le Zenit et attendra des offres différentes. La partie russe attendrait toujours et ferait pression pour un accord pour obtenir sa signature.

Des clubs tels que Liverpool et Manchester United ont été liés au joueur, selon les rapports, tandis que Barcelone pourrait être à la recherche d’un remplaçant dans la fenêtre de transfert estivale.

Le Français a remporté deux titres de la Liga et deux trophées de la Copa del Rey à son époque avec le club, mais les offres du Zenit et d’autres clubs à travers l’Europe pourraient le faire avancer.

Le défenseur faisait également partie de l’équipe de France victorieuse de la Coupe du monde en 2018, mais ne faisait pas partie de la récente équipe de qualification pour la Coupe du monde de Didier Deschamps.

Samuel Umtiti semble presque certain de quitter Barcelone cet été. Alejandro Rios / DeFodi Images via Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Leeds United s’apprête à faire un pas pour les Rangers Ryan Kent cet été rapports Le soleil Alan Nixon. Le joueur de 24 ans était une cible pour Marcelo Bielsa deux fois avant, selon le rapport, l’offre la plus élevée de 11 millions de livres sterling a finalement été rejetée par Steven Gerrard. Leeds pourrait être obligé d’offrir jusqu’à 15 millions de livres sterling s’ils veulent obtenir la signature de l’ancien homme de Liverpool.

– Plusieurs clubs de Premier League surveillent l’attaquant de Chelsea Tammy Abraham, selon Sky Sports. Le joueur de 23 ans était l’un des nombreux joueurs à avoir traversé l’académie à succès que les Bleus ont mise en place. Cependant, après sa dernière exclusion d’une demi-finale de la FA Cup contre Manchester City, l’attaquant anglais pourrait être sur le point de quitter la capitale dans le but d’obtenir plus de temps de jeu.

– Un grand nombre de clubs européens ont subi un coup dur dans la course à la signature Lionel Messi cet été alors que Barcelone se prépare à entamer des discussions sur l’avenir de l’Argentin. Le président du Barça, Joan Laporta, est prêt à ouvrir des discussions avec Messi dans les prochains jours après l’arrivée de son père, Jorge Messi, en Espagne dimanche. Manchester City et le PSG ne sont que deux des nombreux clubs liés au joueur de 33 ans.

– L’AC Milan a été lié à un transfert de l’attaquant de Sassuolo Gianluca Scamacca, selon le point de vente espagnol COMME. Le joueur de 22 ans, prêté à Gênes, a joué contre le Rossoneri dimanche, où il a marqué un but contre son camp malheureux qui a donné à Milan une victoire 2-1. L’Italien a déjà exprimé son idolisation de Zlatan Ibrahimovic, qui pourrait être un gros tirage au sort si l’attaquant est aligné pour remplacer le joueur de 39 ans.

– Le Real Madrid prépare un double coup pour Kylian Mbappe et Erling Haaland, selon COMME. La partie espagnole aimerait les deux joueurs, mais attend des circonstances spécifiques pour les deux mouvements avec Mbappe prévu pour cet été et Haaland pour le prochain. Dans la prochaine fenêtre de transfert, le Real envisage de soumissionner pour Mbappe, indique le rapport, et ils s’attendent à ce que l’international français informe le PSG qu’il ne souhaite pas renouveler son contrat qui expire l’année prochaine.