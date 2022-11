Le Zac Brown Band ajoute la première femme membre du groupe, Caroline Jones : C’est une “bada– musicienne”

Le Zac Brown Band vient d’accueillir Caroline Jones en tant que nouveau membre du groupe lauréat d’un Grammy, et elle entre dans l’histoire.

Jones est la première et la seule femme à rejoindre le groupe country, apportant son talent de multi-instrumentiste.

“Rejoindre ZBB en tant que membre officiel est le plus grand honneur de ma carrière jusqu’à présent. Être validé non seulement en tant que chanteur et auteur-compositeur, mais aussi en tant que musicien et membre de la famille signifie plus pour moi que je ne peux le mettre en mots”, a déclaré Jones. Fox News numérique.

Elle a continué à réfléchir sur le moment où elle a rencontré pour la première fois les membres du Zac Brown Band.

“En tant qu’artiste indépendante, je dois ma carrière à Zac et à d’autres mentors superstars qui m’ont prise sous leur aile, mais je n’oublierai jamais que Zac a été le premier”, a-t-elle déclaré. “Je me souviens très bien d’avoir été assis avec ZBB pour la première fois en tant qu’acte d’ouverture aux yeux écarquillés et angoissé le 22 juin 2017 – oui, je me souviens de la date. Si vous m’aviez dit il y a cinq ans que je serais une partie du groupe, je ne t’aurais jamais cru.”

Jones a ajouté qu’elle était “extrêmement fière” de partager la scène avec un groupe de musiciens incroyablement talentueux, car chaque membre a des “forces uniques” et qu’elle est ravie d’apprendre tout ce qu’elle peut du groupe.

“Je donnerai tout mon cœur et toute mon âme pour contribuer à la musique que nous connaissons et aimons tous et à la musique qui reste à faire.”

En 2017, Jones a ouvert pour le groupe de huit musiciens en tournée et a été un acte d’ouverture régulier pour Zac Brown Band pendant trois ans.

En plus d’être un membre invité spécial du groupe, elle s’est produite lors de plusieurs grands événements, notamment les CMA Awards 2021 et le CMA Fest 2022, et elle a été la première partie des Rolling Stones au stade Mercedes-Benz d’Atlanta.

Les membres du Zac Brown Band sont également ravis que Jones rejoigne le groupe.

“On dirait que Caroline fait partie du Zac Brown Band depuis des années”, a déclaré Brown. “Elle a fait quelques tournées avec nous et a également été dans le studio d’enregistrement pour créer avec nous. Elle est de la famille et une musicienne badass. Elle chante le plus haut et travaille le plus dur.”