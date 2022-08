STERLING – Le YWCA de la vallée de Sauk, 412 First Ave., Organisera une pré-soirée Fiesta Before the Fiesta de 17 h à 19 h le jeudi 1er septembre.

La pré-fête est gratuite et un événement réservé aux adultes.

La fête mettra en vedette de la nourriture mexicaine et des boissons pour adultes. Il y aura aussi des cadeaux et des paniers cadeaux.

Pour plus d’informations, appelez le 815-625-0333.