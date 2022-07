Le Yukon émet un avis aux voyageurs alors que les incendies de forêt et les inondations épuisent déjà les ressources

Les résidents et les visiteurs du Yukon sont invités à « considérer sérieusement » leurs plans de voyage au milieu des fermetures de routes liées aux incendies de forêt et aux inondations ainsi qu’aux alertes d’évacuation.

Le gouvernement territorial a publié vendredi un avis aux voyageurs à l’échelle du Yukon, déclarant que les incendies de forêt et les inondations, ainsi que les interruptions généralisées des télécommunications et la mauvaise qualité de l’air, ont mis le territoire à rude épreuve.

Apparaissant sur CBC Café du midiRichard Mostyn, ministre territorial des Services communautaires, a déclaré que “le message est que chacun prenne un peu de responsabilité personnelle cet été”.

Il a demandé aux Yukonnais « d’examiner attentivement leurs projets de voyage » et, s’ils ne sont pas nécessaires, de ne pas voyager.

Avec plus de 160 feux de forêt actifs – plus que le Yukon n’en a eu au cours des dernières saisons de feux de forêt – Mostyn a déclaré que cela pourrait être l’une des pires saisons de feux de forêt du territoire.

“La situation sur le territoire en ce moment est extrême”, a-t-il déclaré à l’hôte Leonard Linklater, énumérant les incendies actifs dans le centre du Yukon, à Watson Lake, à Dawson City et près de Beaver Creek.

La plupart des années, dit-il, le Yukon compte environ 100 pompiers sur le terrain.

Cette année, avec le soutien d’autres régions du pays, c’est près de 300 pompiers et les ressources sont toujours sollicitées.

Plusieurs tronçons de routes du Yukon sont fermés en raison d’incendies de forêt, y compris des parties de la route du Klondike, une partie de la route Robert Campbell et du chemin Nahanni Range. (511 Yukon)

Si les résidents voyagent, le gouvernement leur demande de se préparer à une situation d’urgence et de comprendre que la situation pourrait changer rapidement.

L’avis aux voyageurs recommande de toujours avoir de l’eau, de la nourriture, de l’argent, de l’essence supplémentaire et d’autres fournitures d’urgence afin d’être autonome et de ne pas avoir à puiser dans les ressources d’urgence.

“Assurez-vous de pouvoir prendre soin de vous si vous êtes peut-être bloqué à cause d’un événement sur l’autoroute”, a déclaré Mostyn.

“Il se passe beaucoup de choses en ce moment et nos ressources sont vraiment épuisées. Nous demandons donc aux gens de bien vouloir aider nos gens de Wildland Fire, nos gens d’intervention d’urgence.”

Il a déclaré que les touristes viendraient toujours de l’extérieur du territoire, mais a conseillé de surveiller les mises à jour sur l’état des routes et les fermetures et “peut-être modifier les plans là où c’est un peu plus sûr et où il y a moins de crises”.

“On aurait dit que les voitures disparaissaient dans la blancheur”

Kelsey Kerr était dans l’une des voitures qui tentait de traverser la route du Klondike, qui reste fermée de Stewart Crossing à Pelly Crossing.

Elle a d’abord essayé mardi mais a été refoulée par la voiture pilote après une attente de deux heures. Kerr, ainsi que ceux qui l’accompagnaient sur le trajet, ont passé la nuit à Dawson City et ont réessayé mercredi.

Avant de voyager sur l’autoroute, Kerr a déclaré que la voiture pilote leur avait dit de garder leurs phares et leurs feux de détresse allumés, de prendre leur temps et de ne pas dépasser la voiture devant eux.

Bien que la fumée ne soit pas “super épaisse”, Kerr a déclaré qu’elle ne pouvait pas voir au-delà d’une dizaine de voitures devant et qu’il y avait des points où elle ne pouvait pas voir l’horizon.

“On aurait dit que les voitures disparaissaient dans la blancheur”, a-t-elle déclaré.

Sur le trajet, Kerr a déclaré qu’il y avait des cendres tombant du ciel et que la chaleur de l’extérieur s’accumulait dans la voiture. Bien que les fenêtres aient été enroulées, elle a dit qu’il y avait des points dans le lecteur où la qualité de l’air provoquait des quintes de toux pour tout le monde dans le véhicule.

Des deux côtés de l’autoroute, elle a dit qu’il y avait des arbres encore en feu, d’autres complètement brûlés “donc juste des bâtons noirs”, et que le sol fumait.

“Cela va certainement changer le paysage à coup sûr”, a-t-elle déclaré, ajoutant que “pour tous ceux qui aiment la cueillette des morilles, ce sera probablement un endroit de choix l’année prochaine”.

Les conséquences d’un incendie de huit hectares à Cap Mountain au Yukon. En parcourant la route du Klondike entre Stewart Crossing et Pelly Crossing, Kelsey Kerr a déclaré que les arbres des deux côtés de la route avaient été complètement brûlés, les décrivant comme « juste des bâtons noirs ». (Gestion des feux de forêt)

Pendant le trajet, Kerr a déclaré qu’elle essayait de rester positive, mais qu’elle pensait à ce qui pourrait arriver si le vent changeait et rallumait les flammes.

Kerr a déclaré qu’elle avait beaucoup de respect pour les pompiers, les équipages des autoroutes et ceux qui travaillaient dans les équipes téléphoniques, considérant que “même conduire à travers ce n’était pas une situation confortable”.

Elle a reconnu qu’il peut être difficile d’éviter les déplacements pour les résidents de certaines collectivités du Yukon qui dépendent de Whitehorse pour des rendez-vous médicaux ou qui peuvent avoir besoin de se déplacer pour faire l’épicerie, mais « si vous n’avez pas besoin d’aller n’importe où… restez simplement à la maison », a-t-elle dit.

Des mises à jour sur les alertes d’évacuation, les avertissements d’inondation et les avis sur la qualité de l’air sont disponibles sur Yukon.ca/urgences.

Les modifications des conditions routières apparaîtront sur Yukon511.ca.

Pour obtenir des renseignements à jour sur les feux de forêt, allez à Yukon.ca/get-wildfire-updates ou composez le 867-393-7415.

Avec les récentes pannes d’Internet causant des perturbations de communication, Mostyn a déclaré qu’en cas d’alerte d’urgence, le département a des gens qui font du porte-à-porte dans les communautés “pour s’assurer que les gens sont informés” et “savent ce qui se passera si une alerte d’évacuation est émise. “

“Ce sont des moments vraiment vraiment extraordinaires sur le territoire”, a-t-il déclaré.

Avec 210 incendies au total sur le territoire cette année, l’organisation des mesures d’urgence rappelle aux citoyens les risques d’une mauvaise qualité de l’air.

“Lorsqu’il y a beaucoup de fumée, toutes les personnes sont à risque, quel que soit leur âge ou leur état de santé”, indique l’avis.

“Que vous soyez dans une communauté ou que vous voyagiez sur le terrain, vous devez comprendre comment la mauvaise qualité de l’air due à la fumée des feux de forêt peut affecter votre santé.”