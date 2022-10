Le yuan chinois s’effondre face aux craintes concernant le troisième mandat de Xi

Hong Kong

Le yuan chinois a chuté mardi à son plus bas niveau en près de 15 ans mardi alors que les investisseurs ont fui les actifs chinois au milieu des craintes concernant la catastrophe dramatique de Xi Jinping bouger pour resserrer son emprise sur le pouvoir lors d’un remaniement majeur des dirigeants du Parti communiste

Sur le marché intérieur étroitement contrôlé, le yuan a fortement chuté, atteignant le niveau le plus faible depuis fin 2007. C’était la dernière en baisse de 0,6 % à environ 7,3 pour un dollar. La devise a perdu 15% par rapport au dollar américain cette année.

Dans les échanges en dehors de la Chine continentale, le yuan a brièvement plongé à environ 7,36 pour un dollar tôt mardi, le niveau le plus bas jamais enregistré, selon Refinitiv, qui dispose de données remontant à 2010. Il a ensuite réduit ses pertes, s’échangeant à 7,33 à 15h35. Heure de Hong Kong (3h35 HE).

La monnaie a été indexée à 8,28 par rapport au dollar américain pendant des années jusqu’en 2005, date à laquelle la Chine est passée à un “taux de change flottant géré”. Il s’est ensuite apprécié régulièrement, atteignant un sommet de près de 6,01 en 2014.

Les baisses se sont accompagnées d’une déroute historique du marché pour les actifs chinois dans le monde entier. Lundi, les actions chinoises ont chuté à Hong Kong et à New York, anéantissant des milliards de dollars en valeur marchande. L’indice de référence Hang Seng (HSI) de Hong Kong a clôturé en baisse de 6,4 %. Le Nasdaq Golden Dragon China Index, qui suit de nombreuses sociétés chinoises populaires cotées à Wall Street, plongé de plus de 14 %. Mardi, le Hang Seng (HSI) a encore glissé et était en baisse de 0,2 % dans les échanges de l’après-midi.

Les énormes ventes ont eu lieu quelques jours seulement après que le Parti communiste au pouvoir a dévoilé sa nouvelle direction pour les cinq prochaines années. En plus d’obtenir un troisième mandat sans précédent en tant que chef du parti, Xi a occupé des postes clés avec de fidèles loyalistes.

Un certain nombre de hauts fonctionnaires qui ont soutenu les réformes du marché et l’ouverture de l’économie étaient absents de la nouvelle équipe dirigeante, suscitant des inquiétudes quant à l’orientation future du pays et à ses relations avec les États-Unis.

Les investisseurs internationaux effrayés par le résultat du remaniement de la direction ont abandonné les actifs chinois malgré la publication d’un rapport plus fort que prévu Données du PIB chinois lundi. Ils craignent que le resserrement de l’emprise de Xi sur le pouvoir ne conduise à la poursuite des politiques existantes de Pékin et n’entame davantage l’économie qui, malgré le rebond du dernier trimestre, continue de croître bien en deçà de l’objectif officiel de 5,5 % pour cette année.

Le remaniement de la direction de la Chine “a suscité des inquiétudes quant à la poursuite de politiques défavorables au marché et au risque croissant d’erreurs politiques sous la domination du président Xi dans les années à venir”, a déclaré Ken Cheung, stratège en chef du forex asiatique à la Mizuho Bank.

“Les investisseurs étrangers ont pris des mesures pour réduire leur exposition aux actifs chinois”, a-t-il déclaré, ajoutant que la monnaie chinoise était confrontée à une pression croissante sur les sorties de capitaux.

Le yuan chinois, ainsi que d’autres grandes devises mondiales, s’est rapidement affaibli par rapport au dollar ces derniers mois. Le billet vert a atteint son plus haut niveau en deux décennies contre un panier de contreparties majeures, stimulé par une Fed belliciste qui tente de contenir l’inflation galopante.

Le yuan est sur la bonne voie pour enregistrer sa pire année depuis 1994 – quand La Chine a dévalué sa monnaie de 33 % du jour au lendemain dans le cadre des réformes du marché.