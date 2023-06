Le yuan chinois s’affaiblit après que la banque centrale a abaissé un taux directeur à court terme

La terre le yuan chinois s’est affaibli de 0,25 % à 7,1618 contre le dollar américain peu après le mouvement de mardi et a plané à ses niveaux les plus faibles depuis novembre.

Il s’agit de la première décision de ce type de la banque centrale depuis août et fait suite à la réduction des taux de dépôt par les plus grandes banques du pays la semaine dernière, signalant qu’un nouvel assouplissement monétaire est à venir.

La PBOC a réduit son taux de rachat inversé à sept jours de 10 points de base par rapport à 2% à 1,9%, selon un communiqué de la banque centrale, injectant 2 milliards de yuans chinois (279,97 millions de dollars) via ses pensions sur sept jours. UN contrat de rachat (repo) est un type de taux d’emprunt à court terme.

« Maintenant, nous allons voir les Chinois [monetary] la politique deviendra plus favorable », a déclaré Yang Liu, directeur des investissements d’Atlantis, à « Street Signs Asia » de CNBC.

« Au fond, ce qu’est le gouvernement chinois [expected] faire [is] s’efforcer de soutenir la consommation intérieure, en particulier dans le secteur privé », a-t-elle déclaré.

UBS Global Wealth Management s’attend également à un nouvel assouplissement de la politique, a-t-il déclaré dans son rapport sur les perspectives de juin. « Nous pensons que la politique monétaire continuera de se concentrer sur le maintien d’une liquidité abondante et d’une croissance du crédit stable », a-t-il déclaré, prédisant que la banque centrale procédera à une ou deux réductions « modestes » du ratio des réserves obligatoires ou des réductions du taux de la facilité de prêt moyenne de 5 à 10 points de base au second semestre de cette année.

« Cependant, des étapes plus importantes pourraient aggraver la pression sur les changes, ce que les décideurs veulent éviter, et entraîner des rendements décroissants s’ils ne sont pas accompagnés d’une stimulation de la demande », a-t-il déclaré.