Le yuan chinois et le dollar de Hong Kong s’affaiblissent alors que les actions chinoises chutent

Les investisseurs se débarrassent du yuan chinois et du dollar de Hong Kong alors que la liquidation des actions chinoises se poursuit et que ces devises ont glissé mardi à des creux jamais vus depuis avril.

« Notre point de vue est qu’il pourrait être difficile d’éviter de nouvelles ventes de CNY (et de CNH) à la suite de la répression réglementaire en cours à laquelle Pékin est actuellement confronté », a-t-il déclaré à CNBC par e-mail. Il faisait respectivement référence au yuan onshore et offshore.

Ce sera probablement une « trajectoire plutôt cahoteuse et volatile » pour le yuan onshore et offshore par rapport au billet vert, a-t-il déclaré, ajoutant que le yuan offshore pourrait avoir un plus grand degré de faiblesse et de volatilité.

Une chute plus « durable » du yuan offshore est un risque si « les marchés perçoivent que l’action de Pékin pourrait créer des obstacles durables à la capacité des entreprises chinoises à lever des capitaux à l’étranger », a déclaré Varathan.

« Mais pour l’instant, la motivation la plus imminente pour la vente (du yuan offshore) sera » l’élimination du risque « des chocs réglementaires défavorables qui se sont répercutés sur la technologie, l’immobilier, se sont propagés à l’enseignement privé et aux soins de santé potentiellement en ligne de mire , a-t-il conclu.

Les actions récentes de la Chine suggèrent que la Chine se « tourne de plus en plus vers l’intérieur », a déclaré Claudio Piron, co-responsable de la stratégie de taux et de change pour l’Asie.

« S’il est plus insulaire, cela pourrait se faire davantage au détriment du renminbi (yuan chinois), en particulier s’il s’accompagne également de chiffres PMI plus faibles », a-t-il déclaré à CNBC, se référant aux données de l’indice des directeurs d’achat qui mesure le performances du secteur manufacturier.