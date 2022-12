Le yuan chinois devrait se renforcer davantage à mesure que les mesures de Covid s’assouplissent: Kathy Lien

La devise s’est affaiblie au-delà de 7,3 face au billet vert début novembre, son niveau le plus faible depuis janvier 2008. Cependant, elle s’est rapidement redressée à 6,96 en un mois environ, les autorités sanitaires chinoises continuant d’annoncer de nouvelles mesures d’assouplissement.

“Les investisseurs sous-estiment la robustesse de la reprise potentielle au cours des deux prochains mois”, a déclaré Lien à CNBC, avant la publication prévue d’une série de données économiques chinoises la semaine prochaine, qui incluent la production industrielle et les ventes au détail.

“Nous allons voir ce qui est des données chinoises déprimées, se transformer en ce qui est des surprises à la hausse plus cohérentes”, a-t-elle déclaré. “Cela va renouveler la demande de yuan chinois et pousser le yuan encore plus haut qu’il ne l’est actuellement.”