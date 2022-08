Le youtubeur britannique KSI remplace son adversaire en raison de tatouages ​​racistes

La sensation britannique sur YouTube et le boxeur KSI avaient choqué la fraternité de la boxe après avoir annoncé qu’il combattrait deux adversaires en une seule journée lors de son événement “Two Fights One Night” prévu pour le 27 août.

Cependant, KSI a annulé son combat avec le combattant bulgare Ivan Nikolov après que le boxeur professionnel ait été appelé pour avoir des tatouages ​​​​racistes sur son corps. Nikolov a le mot “white power” tatoué sur le bas de son abdomen, ainsi qu’un tatouage “Blood and Honour” sur son avant-bras, faisant référence à un groupe néo-nazi formé en Angleterre dans les années 1980.

Nikolov a été appelé pour ses tatouages ​​car ils auraient des connotations très négatives. KSI a rapidement répondu aux allégations et a confirmé sur sa chaîne YouTube qu’il boycotterait Ivan de son événement de boxe.

« C’est un suprématiste blanc. Ivan n’est plus mon adversaire. Il a été supprimé. Le marieur a également été licencié pour avoir permis que cela se produise en premier lieu », a déclaré KSI sur sa chaîne.

Le Youtubeur britannique a également déclaré qu’il était catégorique sur le fait de combattre deux adversaires le même soir et a nommé le boxeur mexicain Luis Alcaraz Pineda en remplacement d’Ivan.

“Oui, mon nouvel adversaire est Luis Alcaraz Pineda”, a ajouté KSI.

Dans un premier temps, Nikolov a répondu aux allégations de racisme en publiant une explication de ses tatouages ​​sur les réseaux sociaux. Le combattant bulgare a nié toute intention raciste et a fait valoir que les mots «puissance blanche» faisaient simplement référence à sa propre croyance en sa puissance et sa force en tant qu’athlète. Plus tard, Nikolov a supprimé son message et désactivé son compte Instagram.

KSI a été félicité par ses fans pour sa lutte contre le racisme et pour avoir pris la bonne décision en abandonnant le combat. Il affrontera désormais le rappeur britannique Swarmz qui l’a appelé pour un combat sur les réseaux sociaux.

La nuit de combat deux en un de KSI aura lieu le 27 août dans l’emblématique O2 Arena de Londres. En plus des doubles affrontements de KSI, huit autres combats sont actuellement alignés pour le méga événement de boxe.

Le Youtuber devenu boxeur a battu la star américaine des médias sociaux Logan Paul lors de sa première rencontre de boxe. Il aura hâte de faire 3-0 la nuit où il affrontera Swarmz et Pineda dans le ring au carré.

