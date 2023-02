Le YouTubeur Armaan Malik se remarie-t-il ? Regardez sa dernière vidéo

YouTuber Armaan Malik a, une fois de plus, occupé une place sur la liste des tendances. Tout cela grâce à sa “troisième épouse”. Dans son dernier clip, Armaan présente ses deux femmes enceintes, Payal Malik et Kritika Malik, à son nouveau partenaire. Cependant, ce n’est qu’une farce qu’il fait à ses femmes. Armaan et Lakshaya (qu’il a présenté comme sa troisième épouse) sont vus portant des varmalas autour du cou. Ses femmes enceintes deviennent furieuses en apprenant son mariage et menacent de battre son nouveau partenaire. Cependant, à la fin, Armaan révèle que ce n’était qu’une farce, mais ses femmes n’ont pas trouvé ça drôle.

Le clip s’ouvre sur Armaan partageant les détails de la farce avec ses téléspectateurs. Il reçoit l’aide de son ami, Lakshaya (qui se fait passer pour sa femme), de son frère Nitin et de son ami Bhawani ainsi que du personnel. Passons au plan suivant, nous voyons Payal et Kritika assis sur un canapé discuter de la façon dont ils ne se sentent pas bien. Alors que la cloche sonne, Payal demande à Kritika d’ouvrir la porte mais les deux sont confus quand Armaan entre avec un varmala et dit: «Aakhein band karo, aakhein band karo. Surprise hai (s’il vous plaît fermez les yeux. J’ai une surprise).

Armaan appelle Lakshaya, qui entre avec une valise et une boîte de bonbons. L’instant d’après, il demande à Lakshaya de recevoir les bénédictions de ses deux épouses. Lorsque Payal demande : « Kya kar ke aaye ho (qu’avez-vous fait) », Armaan répond : « Shaadi kar ke aaye hai (nous nous sommes mariés) » et ordonne immédiatement à Lakshaya de servir des bonbons à tous. Payal, toujours choquée, se lève de son siège et s’en prend au YouTuber ainsi qu’à Lakshaya pour leur “drame”.

Les calmant, Armaan explique qu’ils ne devraient pas s’énerver car Lakshaya va maintenant faire leur “seva”. Mais, furieuse, Payal répond qu’elle n’a pas besoin de “seva”. Kritika, qui était également en colère contre Armaan et Lakshaya, dit : « Kaise se ho. Tumhe sharam nhi aati (quel genre d’homme es-tu, n’as-tu pas honte) ? »

A cela, Payal ajoute : « Pehle ek laa rakhi hai (tout en pointant vers Kritika), ab ek aur le aaye (tu as déjà une deuxième femme, maintenant tu en as amené une autre). Armaan tente à nouveau d’expliquer à ses femmes que son troisième mariage ne leur apportera que du bonheur.

Mais les explications du YouTuber restent vaines. Payal et Kritika perdent leur sang-froid et poussent même Armaan et Lakshaya vers la porte, leur demandant de partir tout de suite. Lorsque Lakshaya parle de ses droits en tant qu’épouse d’Armaan, Payal et Kritika menacent d’appeler la société, ainsi que la police.

Le drame se poursuit encore quelques minutes avant qu’Armaan et Lakshaya ne révèlent leur farce et finissent par éclater de rire. Cependant, ses femmes n’étaient pas du tout impressionnées.

Regardez la vidéo complète ici :

Publié le 2 février, le clip a enregistré plus de 3,4 millions de vues et de nombreuses réactions des téléspectateurs. L’un d’eux a commenté: “La farce ne prendra pas beaucoup de temps pour se transformer en réalité.” Certains ont souligné que la farce elle-même avait été mise en scène alors qu’ils repéraient Kritika souriant dans quelques images. Un utilisateur a écrit: “Deux minutes de silence pour ceux qui pensent que cette farce n’est pas scénarisée.”

Que pensez-vous de cette farce ?

