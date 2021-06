Le YouTuber Manoj Dey aka Manoj Modak met en place des tendances sur le paysage web avec 1,6 million d’abonnés

Manoj Dey est né sous le nom de Manoj Modak dans un petit village près de Dhanbad dans le Jharkhand. Il a conquis le cœur d’innombrables jeunes dans son état depuis qu’il semblait avoir émergé avec plus de 1,6 million. Il est YouTuber et Vlogger par excellence et a fait jouer les choses en sa faveur en réalisant des vidéos de qualité. Bien qu’il vienne d’un petit endroit, il a toujours gardé sa pensée du côté supérieur. Il n’a jamais voulu essayer les rêves que les gens de son âge voyaient d’avoir un emploi dans n’importe quel ministère du gouvernement.

Il voulait plutôt faire les choses différemment et essayer quelque chose hors des sentiers battus. C’est là qu’il a eu l’idée d’essayer quelque chose autour d’Internet. Alors que les médias sociaux arrivaient à leur apogée, il a compris qu’il ne faudrait pas longtemps pour voir ces plateformes gagner un bon buzz auprès des différentes tranches d’âge à travers le monde. Il s’est ensuite maîtrisé dans la manipulation et la gestion des médias sociaux et a vite compris que YouTube pouvait être une plate-forme fructueuse pour lui car il avait le don de faire des vidéos.

Il a rapidement pu se lancer avec des vidéos intéressantes, principalement des vidéos pratiques tournant autour de YouTube comme celles de dépannage pour gagner et monétiser cette chaîne. Ce n’était pas tout, il a pu mettre en valeur ses compétences pour gagner gros dans les médias. Ce n’est pas tout, il a également pu se lancer dans plusieurs vidéos intéressantes, telles que la présentation de la maison de MS Dhoni à Ranchi, ainsi que sa première voiture et même sa maison qu’il a construite avec l’argent gagné sur YouTube et des choses similaires. Ses chaînes YouTube incluent -https://youtube.com/c/ManojDey et https://youtube.com/c/ManojDeyVlogs

