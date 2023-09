Le Yorktoberfest revient ce soir au Riverfront Park de Yorkville – Shaw Local

Le Kiwanis Club de Yorkville tiendra sa sixième Yorktoberfest annuelle de 16 h à 22 h le vendredi 29 septembre et de 11 h à 22 h le samedi 30 septembre au Riverfront Park East, au centre-ville de Yorkville. Tous les âges sont invités à se joindre aux festivités de la célébration allemande traditionnelle de l’Oktoberfest avec une touche unique à Yorkville.

Le Yorktoberfest est le plus grand événement à but non lucratif organisé à Fox River, selon un communiqué de presse. Le festival présentera des plats de Wurst Kitchen, Savory Crust, Freaky Fries, Frannies Funnel Cakes, Rosati’s Pizza et Juicehead Smoothies ainsi que d’autres vendeurs locaux, de la bière artisanale et de la musique live.

Les concours Stein Holding, parrainés par Samuel Adams, et les concerts sont gratuits.

La programmation musicale du vendredi comprend Junkyard Groove de 17h à 18h30 et Eric Chesser de 19h30 à 21h30.

La programmation musicale du samedi comprend Fritz & The Pretzel Twists de 13h à 14h30, Ripped Jeans Duo de 15h à 16h30, Fletcher Rockwell de 17h à 18h30 et Hillbilly Rock Starz de 19h30 à 21h. : 30 heures

Le deuxième Mary M. Ratos Memorial 5K annuel débutera à 16 heures le samedi 30 septembre.

Nouveauté cette année, le Yorktoberfest propose une grande variété de vendeurs d’artisanat local. Venez magasiner des produits artisanaux tout en profitant de la musique live et de la bière artisanale.

Yorktoberfest est présenté par le Kiwanis Club de Yorkville. Les bénéfices de l’événement seront reversés à la Fondation du Kiwanis Club de Yorkville Illinois, une organisation à but non lucratif 501(c)(3), pour financer des bourses d’études pour les étudiants locaux qui ont démontré leur engagement à servir les autres au sein de la communauté.

Pour plus d’informations sur la Yorktoberfest, visitez kiwanisyorktoberfest.org/.