Le Yorktoberfest revient au centre-ville de Yorkville avec de la nourriture, de la bière artisanale et de la musique – Shaw Local

Ceux qui assisteront au Yorktoberfest de cette année trouveront beaucoup de nourriture, de bière artisanale, de musique et bien plus encore.

« C’est essentiellement un festival d’octobre avec une touche de Yorkville. » — Jason Pesola, président du comité Yorktoberfest et ancien président du Kiwanis Club de Yorkville

L’événement, qui aura lieu les 29 et 30 septembre au Riverfront Park East, au centre-ville de Yorkville, est organisé par le Club Kiwanis de Yorkville. La Yorktoberfest aura lieu de 16 h à 22 h le 29 septembre et de 11 h à 22 h le 30 septembre.

L’entrée est gratuite.

Les bénévoles du Kiwanis Club de Yorkville ont servi des boissons et distribué des friandises souvenirs comme des sacs à lunch lors du Yorktoberfest en 2021 au Riverfront Park de Yorkville. (Karité Lazansky)

Il s’agit de la sixième édition annuelle du Yorktoberfest, qui soutient le programme de bourses du club. L’année dernière, le club a donné 22 500 $ en bourses et a créé un fonds de dotation de 25 000 $.

« Cette année, nous espérons que le fonds de dotation sera entièrement financé et que nous donnerons autant que possible en plus de ce que nous collectons cette année », a déclaré Pesola.

Le nombre de personnes participant à l’événement augmente chaque année. L’année dernière, plus de 5 000 personnes ont assisté à la Yorktoberfest.

La Yorktoberfest avait déjà eu lieu à la mi-octobre. Mais les organisateurs ont décidé d’avancer la date en raison du froid.

« Il faisait si froid que nous avons décidé que pour le reste de notre vie, nous l’aurions le dernier week-end de septembre tant que le club Kiwanis serait là », a déclaré Pesola. « Nous avons également fait référence au Farmer’s Almanac, et selon le Farmer’s Almanac, le dernier week-end de septembre présente la plus faible possibilité de pluie. Il s’agit d’un événement très dépendant de la météo et l’année dernière, nous avons littéralement eu le temps le plus impeccable et le plus beau que l’on puisse imaginer.

Le Club Kiwanis de Yorkville compte énormément sur les bénévoles pour organiser l’événement. Le club compte environ 80 à 90 bénévoles qui organisent l’événement.

Le club est toujours à la recherche de bénévoles pour nous aider cette année. Il n’est pas nécessaire d’appartenir au club pour donner de son temps.

L’événement de cette année mettra également en vedette environ 55 à 60 vendeurs d’artisanat local.

« Cela va de pair avec la marche des épouvantails que la ville organise pour nous », a déclaré Pesola. « La Yorktoberfest est devenue un grand événement communautaire auquel tous peuvent participer. »

Le Yorktoberfest présentera également le deuxième Mary M. Ratos Memorial 5K annuel. La course débutera à 16 heures le 30 septembre à Riverfront Park East.

Plus de 100 personnes ont participé à la course de l’année dernière. Pesola a déclaré que Ratos était très actif dans la communauté et un défenseur de la condition physique.

Elle est décédée en 2021 après une longue bataille contre le cancer.

Le Yorktoberfest présentera une variété de musique, notamment l’artiste country populaire Eric Chesser, le groupe de style allemand Fritz & The Pretzel Twists et le groupe Ripped Jeans Duo de Yorkville.

Plus d’informations sur la Yorktoberfest sont disponibles sur kiwanisyorktoberfest.org.