Le Yorkshire devrait rivaliser avec la France et l’Italie en tant que lieu idéal pour produire du vin, selon les experts

Selon les experts, le YORKSHIRE devrait rivaliser avec la Bourgogne et Bordeaux en tant que lieu idéal pour produire du vin.

Le comté est surtout connu pour le thé et l’amertume, mais la hausse des températures signifie que ses pentes sont idéales pour que les vignobles rivalisent avec ceux de France et d’Italie.

La hausse des températures signifie que les agriculteurs du Yorkshire ont eu des récoltes exceptionnelles grâce à la canicule estivale Crédit : Alamy

Laurel Vines d’East Yorks s’attend à produire 20 000 bouteilles après avoir battu son record de récolte de six tonnes

Les producteurs disent avoir eu des récoltes exceptionnelles grâce à la canicule estivale de cette année.

Laurel Vines, d’Aike, East Yorks, s’attend à produire 20 000 bouteilles après avoir battu son record de récolte de six tonnes.

Le manager Jonathan Yeo, 26 ans, a déclaré : « Le temps a été phénoménalement bon pour nous.

« Nous produisons des vins fantastiques qui rivalisent avec les meilleurs.

“Les gens sont assez surpris d’apprendre que le même type de terroir en Champagne en France s’étend jusqu’à l’East Yorkshire.

“Si le temps continue, il n’y a aucune raison pour que nous ne puissions pas rivaliser avec Bordeaux et la Bourgogne.”

Le comté – célèbre pour le décor de la comédie de la BBC Last of the Summer Wine – compte déjà 20 vignobles commerciaux produisant plus de 100 000 bouteilles par an.

Le fournisseur de vins fins Nick Corke a déclaré: “Les vins du Nord pourraient bientôt rivaliser avec les meilleurs.”