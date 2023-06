Le Yorkshire devrait être condamné à une amende de 500 000 £ et à des points déduits pour l’affaire Azeem Rafiq, recommande la BCE au panel du CDC | Nouvelles du cricket

Le England and Wales Cricket Board a recommandé que le Yorkshire soit frappé d’une amende de 500 000 £ et de lourdes déductions de points dans tous les formats pour leur traitement de l’affaire Azeem Rafiq.

La BCE a fait ses recommandations de sanction à un panel indépendant de la Commission de discipline de cricket (CDC), le Yorkshire ayant reconnu quatre chefs d’accusation en février liés à la mauvaise gestion du dossier de Rafiq, à la suppression de documents y afférents et à l’absence de lutte contre l’utilisation de racistes. langue au club pendant une période prolongée.

Lors d’une audience à Londres mardi, l’instance dirigeante du cricket a suggéré une importante déduction de points pour le club.

La déduction de points entrerait en vigueur lors de la saison 2023 et comprend une déduction de 48 à 72 points dans le championnat du comté, une déduction de 4 à 6 points dans la One Day Cup et une déduction de 4 à 6 points dans le T20 Blast.

La BCE a également recommandé que le Yorkshire se voit infliger une amende de 500 000 £, dont 350 000 £ avec sursis pendant trois ans.

Cette suspension serait levée si le club enfreignait à nouveau le code de conduite du CDC et de la BCE.

L’amende restante de 150 000 £ serait payée en plusieurs versements entre janvier et juin 2024.

Lors des soumissions, l’avocate de la BCE, Jane Mulcahy KC, a déclaré que la proposition tenait compte des finances du Yorkshire.

« Il serait » totalement improductif « de mettre le Yorkshire County Cricket Club en faillite et plutôt de trouver un équilibre », a-t-elle déclaré.

« C’est une affaire très sérieuse, et nous estimons qu’il s’agit d’une proposition appropriée et proportionnelle. Nous acceptons que la situation financière du Yorkshire soit malheureuse, et nous le comprenons. »

Yorkshire, représenté par Daniel Stilitz KC lors de la procédure, a estimé que sa coopération tout au long du processus signifie que les sanctions recommandées sont trop sévères et qu’une sanction avec sursis serait la plus appropriée.

Stilitz a déclaré: « Les événements qui ont conduit à cet endroit surviennent après une période profondément troublée pour le club. Le club souhaite à nouveau s’excuser auprès d’Azeem Rafiq et d’autres.

« Les accusations sont historiques mais cela ne les rend pas moins graves. Cela donne cependant au panel l’occasion de voir comment le club a procédé et s’est comporté dans cette procédure.

« Le Yorkshire a été réaliste quant aux problèmes qui ont existé dans le club. Il était normal qu’il ait adopté l’approche qu’il a adoptée pour les accusations qui ont été portées. Certains ont été admis au début et d’autres un peu plus tard. Le Yorkshire a coopéré au processus . »

Stiltiz a demandé au panel de trois personnes d’examiner comment le Yorkshire a coopéré à la procédure et a souffert financièrement du processus.

« Le club a déjà subi un préjudice, nous acceptons qu’il s’agisse d’une question de proportionnalité », a-t-il déclaré. « Les deux dernières années ont été parmi les plus difficiles de l’histoire de ce club. Le Yorkshire n’est pas le seul club à avoir des problèmes de racisme, mais il a été un paratonnerre pour le racisme dans le sport.

« Ce fut une période douloureuse et perturbatrice pour le Yorkshire. Les mesures prises ont entraîné des frais juridiques et des responsabilités considérables. Les circonstances uniques de cette affaire ont donné la priorité à la nécessité d’un changement rapide. Les performances de cricket du Yorkshire ont souffert du changement. Le nouvel entraîneur est arrivé juste trois semaines avant le début de la saison et il a été relégué cette saison-là.

« Le Yorkshire a été l’auteur de son propre malheur mais cela ne nie pas le point qu’il a déjà subi. Les conséquences doivent être prises en compte. Dans ce cas, le Yorkshire n’a pas besoin de dissuasion, il a appris les leçons et quelques-unes. «

Toute sanction financière pourrait frapper durement le club, le directeur général du Yorkshire, Stephen Vaughan – qui était présent mardi – a souligné aux membres lors de l’assemblée générale annuelle de mars qu’il y avait un manque de trésorerie de 3,5 millions de livres sterling.

cette année et la nécessité de rembourser 14,9 millions de livres sterling au Graves Trust.

Stilitz a souligné que le club est dans une situation financière précaire et pourrait être contraint à l’administration s’il ne se refinance pas cet été.

« Il y a des problèmes de trésorerie à court terme. A moyen terme, il y a une difficulté car les revenus du club ne répondent pas à ses engagements », a-t-il ajouté.

« Il y a la position à plus long terme selon laquelle le club est endetté et doit se refinancer cet été s’il veut continuer. À moins que le Yorkshire ne refinance ses activités cet été, il est fort probable qu’il sera contraint à l’administration.

« C’est un cas malheureux et complexe. S’il y a jamais eu un pécheur qui s’est repenti, c’est bien le Yorkshire Cricket Club. Toute sanction imposée par le panel ne punira pas les responsables. Ils sont tous partis depuis. Il ne punira même pas ceux qui n’ont pas répondu de manière adéquate, car eux aussi sont partis depuis longtemps.

« Le club invite le panel à imposer une sanction qui est bonne à long terme pour le jeu. Et cela inclut une sanction qui permet au Yorkshire de continuer à jouer un rôle dans le jeu et reconnaît les changements qu’il a apportés. »

Sky Sports Nouvelles a contacté la BCE et le Yorkshire County Cricket Club pour obtenir des commentaires.

Le panel va maintenant examiner sa décision de sanction, suggérant qu’il pourrait prendre jusqu’à un mois pour parvenir à une décision écrite.