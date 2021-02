Les Yorkshire Dales, dans le nord de l’Angleterre, ont été recouverts d’une épaisse couche de neige cette semaine lorsque la tempête Darcy a frappé le Royaume-Uni.

La tempête a provoqué des chutes de neige et des températures glaciales dans l’est et le sud-est du pays.

L’air froid vient de Russie et d’Europe de l’Est. Les avertissements de neige et de glace sont en vigueur au moins jusqu’à mercredi.

Public Health England a averti que le temps froid pouvait avoir un impact sur la santé des gens, en particulier ceux qui souffraient de problèmes cardiaques et pulmonaires, et a exhorté les gens à se renseigner sur leurs voisins et leurs proches plus âgés.