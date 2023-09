Le Yorkshire Ambulance Service teste une nouvelle technologie de navigation

il y a 41 minutes

Un nouveau système de navigation est testé par le Yorkshire Ambulance Service dans le but d’atteindre les patients plus rapidement.

Les cartes sont mises à jour chaque semaine avec de nouvelles routes, bâtiments et lotissements pour aider les ambulanciers à trouver la bonne adresse et l’itinéraire le plus rapide.

« Nous disposons désormais de données cartographiques à jour et précises transmises aux véhicules, ce qui garantit que nous naviguons et travaillons toujours avec les informations les meilleures et les plus fiables », a déclaré M. Marsh.