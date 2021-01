Lenovo a eu une grande présence au CES au cours des dernières années, et ce n’est pas différent lors de l’événement entièrement numérique de 2021. Mais alors que les goûts de la gamme IdeaPad ont été mis à niveau vers la 5G, la société a également profité de l’occasion pour mettre à jour la ligne Yoga.

La grande nouvelle ici est le nouveau Yoga Slim 7i Pro, qui est maintenant livré avec un superbe écran OLED 14 pouces 90 Hz. C’est la seule véritable mise à niveau par rapport au modèle LCD 2020, mais cela seul devrait en valoir la peine: les ordinateurs portables OLED à taux de rafraîchissement élevé sont encore relativement rares. Toutes les configurations arborent un rapport hauteur / largeur de 16:10 et de minuscules cadres, avec des résolutions allant jusqu’à 2,8k (2880×1800).

En supposant que vous ne choisissiez pas entre les deux versions, le Yoga Slim 7i Pro ressemble à un excellent ordinateur portable à part entière. L’appareil est alimenté par les processeurs Intel de 11e génération (jusqu’à i7), avec des versions haut de gamme remplaçant les graphiques Xe intégrés pour un GPU Nvidia GeForce MX450 discret.

Cela en fait un concurrent pour les jeux AAA, même s’il n’a que 0,7 pouce d’épaisseur et 1,45 kg au plus lourd. Lenovo s’est généralement concentré sur la portabilité de ses appareils grand public, et cela devrait continuer.

Ailleurs, l’appareil dispose également de 16 Go de RAM et de 1 To de stockage SSD, ainsi que d’une intégration Alexa mains libres. Il y a aussi une batterie de 61Wh importante – Lenovo ne dit pas combien de temps cela durera, mais l’inclusion en attente dans la plate-forme Intel Evo suggère qu’elle est à la hauteur de la tâche. La sélection du port est assez standard, avec un USB-C (pour le chargement et le transfert de données), un USB-A et une prise casque 3,5 mm.

Peut-être que la grande omission ici est la connectivité 5G, surtout si vous considérez qu’elle est maintenant disponible sur l’IdeaPad susmentionné et d’autres produits de la gamme Yoga. Sans prise en charge 4G non plus, la seule vraie raison pour laquelle Lenovo l’a laissé de côté est de réduire les coûts.

Nous ne savons pas exactement combien coûtera le Yoga Slim 7i Pro au lancement, seulement que «le prix variera selon le marché». L’appareil ne sera pas disponible en Amérique du Nord, avec des détails sur la disponibilité sur d’autres marchés à une date ultérieure.

Cela signifie que nous devrons attendre un peu pour en mettre la main, comme c’est souvent le cas avec les produits annoncés au CES, mais nous sommes ravis de voir s’il est aussi bon que le Yoga Slim 7 récemment révisé. parmi les meilleurs ordinateurs portables que vous pouvez acheter sera un défi plus difficile – seul le temps dira s’il est à la hauteur de la tâche.