Le yoga peut être bénéfique pour les personnes âgées, y compris celles qui ont des pertes de mémoire

“Je ne suis pas très férue de technologie – en fait, je suis un dinosaure technologique – et je craignais de ne pas pouvoir gérer la technologie ou de me rapporter à un format virtuel”, dit-elle.

4 octobre 2022 – Paige E, une psychothérapeute à la retraite de 76 ans, a toujours aimé le yoga, qu’elle a trouvé relaxant, revigorant et spirituellement significatif. En vieillissant et en faisant face à des défis physiques croissants, elle a commencé à suivre des cours de yoga pour personnes âgées.

« Je ne suis pas atteinte de démence classique ou d’Alzheimer, mais j’ai des problèmes de mémoire et d’organisation qui sont liés à d’autres problèmes de santé », dit-elle.

Heureusement, elle a pu maîtriser la technologie et bénéficier des cours.

Faisable et sûr

Le yoga en ligne est devenu une partie de la « nouvelle normalité » pendant la pandémie de COVID-19, et son utilisation est restée depuis lors. Et bien que certaines personnes préfèrent les paramètres en personne, beaucoup continuent de préférer la commodité, l’abordabilité et les autres avantages du yoga en ligne.

Cela est également vrai pour les cours ciblant les seniors, y compris ceux ayant des troubles cognitifs. Une étude récente ont constaté qu’une intervention de yoga sur chaise à domicile offerte à distance était utile pour les personnes âgées atteintes de démence.

“L’intervention de yoga sur chaise basée sur la télésanté s’est avérée pratique pour les participants et leurs soignants en les gardant physiquement actifs, car elle était facilement accessible depuis la maison et ne nécessitait ni transport ni habillage, ce qui réduisait le fardeau et le stress des soignants”, déclare chercheur principal JuYoung Park, PhD, professeur à la Phyllis and Harvey Sandler School of Social Work du College of Social Work and Criminal Justice de la Florida Atlantic University.