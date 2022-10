Le yoga et d’autres pratiques de pleine conscience améliorent la glycémie dans le diabète de type 2

14 octobre 2022 – Les patients atteints de diabète de type 2 parviennent à bien mieux contrôler leur glycémie s’ils participent à des pratiques mentales et corporelles telles que le yoga, selon une nouvelle étude.

Alors que des recherches antérieures ont été faites spécifiquement pour le yoga, cette étude, publiée en ligne récemment dans le Journal de médecine intégrative et complémentaire, a également examiné les avantages d’autres pratiques de l’esprit et du corps pour ces patients, y compris le qi gong et la méditation.

L’étude est “le premier à montrer qu’il y a un effet très cohérent [on hemoglobin A1c, a marker of diabetes] quelle que soit la modalité que vous utilisez », explique l’un des chercheurs, Richard Watanabe, PhD.

“Je pense donc que l’un des messages importants … est que toute sorte d’intervention corps-esprit semble être utile, ce qui en fait un outil beaucoup plus flexible que de dire à un patient qu’il devrait [just] faites du yoga », explique Watanabe, qui est professeur de sciences de la population et de la santé publique à la Keck School of Medicine de l’Université de Californie du Sud à Los Angeles.