Le yoga dans un sous-sol aide les habitants d’une ville ukrainienne de première ligne à faire face aux bombardements incessants de la Russie

KRAMATORSK, Ukraine — Dans un sous-sol de l’une des villes de première ligne de la région ukrainienne de Donetsk, les gens se rassemblent trois fois par semaine le matin pour faire du yoga afin d’atténuer le stress causé par les bombardements constants de l’artillerie russe.

Une musique apaisante remplit le sous-sol de Kramatorsk, où l’air humide est perceptible.

« Nous abandonnons le monde extérieur », dit d’un ton serein Serhii Zaloznyi, un professeur de yoga de 52 ans. Il amène doucement les gens dans un état méditatif.

Parfois, le bruit de l’eau s’écoulant dans les tuyaux du bâtiment à plusieurs étages perturbe la musique tranquille, rappelant que la séance de yoga se déroule au sous-sol.

« La paix, la tranquillité et l’équilibre se ressentent dans le cœur », poursuit Zaloznyi alors que les gens respirent calmement, les yeux fermés.

Pour les participants, le « monde extérieur » est la vie dans une ville de première ligne où les sirènes retentissent toutes les quelques heures et où le bruit des explosions perturbe leur quotidien.

PHOTOS : Le yoga dans un sous-sol aide les habitants d’une ville ukrainienne de première ligne à faire face aux bombardements constants de la Russie

Kramatorsk se trouve à environ 32 kilomètres du front de bataille dans la région de Donetsk, où se déroulent certains des combats les plus violents de l’est de l’Ukraine.

Fin juillet, un missile russe a touché l’un des restaurants les plus connus de Kramatorsk, tuant 13 personnes et choquant les habitants de la ville.

Mais dans ce modeste sous-sol d’un quartier résidentiel, on vient trouver un sentiment de sûreté et de sécurité en assistant aux séances de yoga, qui se déroulent malgré tout comme prévu.

« Au début, la guerre a submergé les gens, et c’est ici qu’ils ont trouvé la paix dans leur cœur et leur âme, la tranquillité et tout simplement un sol solide sous leurs pieds », a déclaré Zaloznyi.

L’une des personnes présentes est Viktoria Omelchenko, 47 ans, qui a initialement quitté Kramatorsk mais est revenue quelques mois plus tard.

« Le yoga m’a amené à l’équilibre émotionnel. Les cours de yoga m’ont progressivement calmée, équilibrée, m’ont appris à ne pas avoir peur, à me sentir en harmonie et en équilibre », a-t-elle déclaré.

« C’est pourquoi ces cours sont vraiment très importants, surtout dans notre ville. Quand c’est agité, ils aident beaucoup.

Lorsque la guerre a éclaté, Zaloznyi enseignait en ligne parce que la plupart des personnes qui pratiquaient le yoga avaient fui vers des régions plus sûres. Plus tard, les gens ont commencé à revenir et il a repris les séances en personne au printemps dernier.

Le gymnase qu’ils utilisaient avant la guerre a été transformé en refuge où les familles avec enfants se réfugient. Désormais, au lieu de tapis de yoga, il existe des réserves d’eau en cas d’urgence.

Zaloznyi a rapidement trouvé un nouvel espace, qui était autrefois un salon de beauté. Les propriétaires ont quitté Kramatorsk et ont autorisé les séances de yoga à cet endroit.

Sur les murs du studio de yoga, on peut voir les photos des anciens ateliers de coiffure. Et dans le vestiaire improvisé, de grosses bouteilles de shampoing de soin professionnel reposent sur les étagères, désormais couvertes de poussière.

Néanmoins, cela ne dérange pas les participants au yoga. Ils persistent à suivre les conseils de Zaloznyi, déplaçant leur corps d’une position d’asana, ou de yoga, à une autre, les yeux fermés. La pièce est faiblement éclairée, car les fenêtres sont recouvertes de ruban adhésif coloré, destiné à empêcher les vitres de se briser en cas d’attaque.

« Il y a bien sûr des moments où les bombardements surviennent et où les gens sont anxieux. Le sentiment de protection supplémentaire apporte une tranquillité supplémentaire. Parce que le sous-sol est plus sûr », a déclaré Zaloznyi.

Ses cours coûtent 90 hryvnias ukrainiennes, soit 3 dollars, et cinq à six personnes y assistent régulièrement.

Une autre participante, Valentyna Vandysheva, 61 ans, a rejoint les cours il y a trois mois « pour se soigner et calmer ses nerfs ».

« L’activité physique équilibre les émotions, donc ça a aidé. Vous ne réagissez pas aussi fortement aux sirènes et aux explosions », a-t-elle déclaré.

Zaloznyi est convaincu que chaque fois qu’ils se réuniront pour pratiquer du yoga apaisant, tout ira bien. Les participants se soutiennent émotionnellement et un sentiment de communauté est déjà apparu.

« Je dirais que notre chambre est déjà vivante. Cela nous protège. Cet espace nous est tout à fait familier et sûr », a déclaré Zaloznyi.