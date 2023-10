Une nouvelle étude a révélé que la pratique régulière du yoga chaud peut améliorer votre humeur.

Nous sommes heureux de vous annoncer une bonne nouvelle. Une seule séance de yoga chaud par semaine peut aider à réduire les symptômes de la dépression, selon les résultats d’un essai clinique.

Toutefois, pour en ressentir les bienfaits, vous devrez supporter des températures allant jusqu’à 40,5 degrés Celsius tout en effectuant des poses et des exercices de respiration dans des conditions chaudes et humides. Naturellement, cela peut entraîner une transpiration considérable.

Les fans célèbres incluent Meghan Markle, Jennifer Aniston et Gwyneth Paltrow.

Le étude ont constaté que les adultes souffrant de dépression modérée à sévère ont connu une réduction « significativement plus importante » des symptômes dépressifs par rapport à un groupe témoin qui n’a pas participé aux séances.

L’essai de huit semaines, dirigé par le Massachusetts General Hospital, a divisé les 80 adultes en deux groupes aléatoires.

La moitié suivait des séances de yoga chaud – ou Bikram – de 90 minutes deux fois par semaine, tandis que l’autre groupe apprenait qu’il était placé sur une liste d’attente et ne recevait aucun traitement.

Dans l’ensemble, ceux qui ont participé ont suivi en moyenne 10,3 cours sur huit semaines.

Les chercheurs ont découvert que près de 60 pour cent des participants au yoga chaud ont connu une diminution de 50 pour cent ou plus de leurs symptômes, contre seulement 6,3 pour cent des participants sur liste d’attente.

Ils ont également découvert que 44 pour cent de ceux qui ont suivi les cours de yoga avaient constaté une amélioration si spectaculaire de leurs symptômes qu’ils n’étaient plus classés comme déprimés, contre seulement 6 pour cent du groupe sur la liste d’attente.

L’équipe a déclaré que les symptômes dépressifs étaient réduits même chez les participants qui n’avaient reçu que la moitié de la « dose » prescrite, ce qui suggère que des séances de yoga chaud une fois par semaine seulement pourraient être bénéfiques.

“Le yoga et les interventions basées sur la chaleur pourraient potentiellement changer le cours du traitement des patients souffrant de dépression en proposant une approche non médicamenteuse avec des avantages physiques supplémentaires en prime”, a déclaré Maren Nyer, professeur adjoint de psychiatrie à la Harvard Medical School et l’auteur principal de l’étude.

“Nous développons de nouvelles études dans le but de déterminer les contributions spécifiques de chaque élément, la chaleur et le yoga, aux effets cliniques que nous avons observés dans la dépression.”

Quel pays européen utilise le plus d’antidépresseurs ?

Selon les données de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la consommation d’antidépresseurs a augmenté de près de deux fois et demie entre 2000 et 2020 dans 18 pays européens.

Il y a également eu une augmentation spectaculaire de l’anxiété et de la dépression pendant la pandémie de COVID‑19.

La France a connu la plus faible augmentation de la consommation d’antidépresseurs sur cette période – 38 pour cent – même si elle partait d’un niveau relativement élevé.

Le Royaume-Uni a connu une augmentation de 256 pour cent tandis que l’Espagne et l’Allemagne ont connu une augmentation de 208 pour cent et 200 pour cent au cours de la même période.

Pendant ce temps, en 2020, l’Islande avait le taux de consommation de produits pharmaceutiques anti-MA le plus élevé pour 1 000 personnes et par jour avec 153 doses quotidiennes définies (DDD), suivie du Portugal (131 DDD), du Royaume-Uni (108 DDD en 2017) et de la Suède (105 DDD). et l’Espagne (87 DDD).

La consommation de médicaments contre la MA a augmenté de 36,5 pour cent entre 2010 et 2020 dans 24 pays européens. Le Danemark a été le seul pays à connaître une baisse – avec une baisse de 4 pour cent.

Une alternative aux antidépresseurs

Il est peut-être trop tôt pour dire si le yoga chaud doit être proposé en complément des traitements existants, tels que les antidépresseurs.

Mais il est prétendu pour augmenter la flexibilité et améliorer la force, l’équilibre et la composition corporelle ainsi que la forme aérobique.

On dit que l’environnement plus chaud facilite l’étirement de vos muscles, même s’il existe un risque d’étirement excessif.

Généralement pratiqué dans un environnement apaisant, il est également considéré depuis longtemps comme un bon moyen de réduire le stress et d’améliorer votre sentiment de bien-être, en particulier dans sédentaire et stressé adultes.

Plusieurs indépendants études ont découvert que le yoga chaud était efficace pour réduire les symptômes de dépression et d’anxiété.

Vous encourageant à vous concentrer sur la respiration profonde, pourrait aussi aider avec votre niveau de stress.

Bien que les preuves soient encore limitées – en particulier en ce qui concerne les améliorations aérobiques – il semble clair que la pratique du yoga chaud présente de nombreux avantages.