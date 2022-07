Le YMCA récolte plus de 85 000 $ grâce à un tournoi de golf caritatif

Le tournoi de golf de bienfaisance Wilson M. Beck a rapporté plus de 85 000 $ au YMCA de l’Okanagan.

L’événement – ​​le 12e du genre – était organisé par le Kelowna Golf and Country club, qui a vu 144 compétiteurs parcourir le parcours. Les fonds recueillis seront utilisés pour la campagne Strong Kids du YMCA, qui aide les enfants et les familles marginalisés à accéder aux ressources du YMCA.

L’argent recueilli n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment, a déclaré Rhonda Zakala, vice-présidente du développement des fonds pour le YMCA Okanagan.

« Nos communautés continuent de faire face à des défis sans précédent : pauvreté accrue, modes de vie malsains, isolement social et déclin de notre santé mentale. Ce don important fournira une aide financière aux familles à faible revenu que nous desservons afin qu’elles puissent elles aussi se payer les programmes du Y et la garde d’enfants », a déclaré Zakala.

Les fonds étaient une combinaison de dons, de parrainages, de dons de prix et de produits d’enchères en direct.

Steven Pavelich, qui est l’associé directeur de la société locale de courtage d’assurances Wilson M. Beck, a déclaré que l’organisme de bienfaisance était un choix naturel pour l’entreprise.

“Un critère important lors de la sélection d’un organisme de bienfaisance était que les profits resteraient dans l’Okanagan”, a déclaré Pavelich.

Tous les profits du tournoi seront utilisés dans l’Okanagan pour soutenir la communauté locale.

Les organisateurs de l’événement ont exprimé leur gratitude au Kelowna Golf and Country Club pour leur rôle dans la réalisation de l’événement annuel, ainsi qu’aux nombreux concurrents qui se sont présentés pour jouer.

@ZacharyDelaney

zach.delaney@revelstkokereview.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

organisme de bienfaisancecollecte de fondsGolfYMCA