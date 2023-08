Le YMCA Okanagan donne un coup de main lors d’incendies de forêt

Le YMCA du sud de l’intérieur de la Colombie-Britannique ouvre ses portes pour aider les ménages touchés par les incendies de forêt dans l’Okanagan.

« Nos pensées vont à ceux qui ont été déplacés et qui sont actuellement aux prises avec l’incertitude pour leurs maisons et leur sécurité », a déclaré Allyson Graf, PDG et président. « Dans un effort pour soutenir la communauté en ces temps difficiles, nous ouvrons les portes afin que les individus et les familles puissent accéder à un espace sûr pour leur santé, des activités pour leurs enfants et des douches si nécessaire. »

Ceux qui ont été évacués de leur domicile peuvent accéder aux installations exploitées par le Y, notamment le Kelowna Family Y, le Downtown Y et le H2O Adventure + Fitness Centre, en fournissant une pièce d’identité avec adresse à la réception.

« Nous comprenons les défis auxquels sont confrontés les évacués », déclare Graf. « Notre espoir est qu’en ouvrant nos portes, nous puissions offrir un sentiment de normalité et de soulagement pendant cette période difficile. »

