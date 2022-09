Le YMCA d’Ottawa empruntera près de 14 millions de dollars à un prêt à faible taux d’intérêt de l’USDA pour construire une installation riveraine – Shaw Local

Le YMCA d’Ottawa prévoit d’inaugurer à la mi-octobre ses nouvelles installations riveraines, après avoir annoncé qu’il recevrait un prêt de 13,997 millions de dollars de l’USDA.

Le YMCA en a fait l’annonce officielle lundi.

Le directeur exécutif Joe Capece a déclaré que l’inauguration des travaux à la mi-octobre marquera le début d’une période de construction de 17 mois avec une ouverture prévue au début de 2024.

Le prêt sera remboursé à 2,1 % d’intérêt.

Betsy Dirksen Londrigan, directrice de l’État de l’Illinois pour le développement rural de l’USDA, a déclaré qu’en matière de développement rural, les objectifs de l’agence vont de l’aide aux besoins fondamentaux, tels que l’eau et l’électricité, à l’Internet haut débit, puis à des projets plus importants essentiels à la communauté.

“Un YMCA comme celui-ci, étant un centre communautaire, en fait une installation essentielle”, a déclaré Dirsen Londrigan.

La première pelletée de terre pourrait débuter dès la mi-octobre sur le nouveau YMCA riverain à Ottawa. (Photo fournie par le YMCA d’Ottawa)

Capece a déclaré que le YMCA riverain est la première étape du projet riverain de la ville, qui comprend une autre partie avec les plans de la ville pour construire un amphithéâtre. La ville a reçu une subvention de l’État de 3 millions de dollars et pourrait terminer dès décembre 2024 sur ce projet.

Phil Devermann, membre du conseil d’administration du YMCA, a déclaré que le nouveau YMCA sera le point d’ancrage occidental du développement du centre-ville d’Ottawa.

Le nouveau YMCA le long de la rivière Illinois sera une installation de 66 000 pieds carrés accessible aux personnes handicapées qui comprendra un natatorium avec une piscine de compétition et une piscine de thérapie d’eau chaude, des studios d’exercices de groupe, un centre d’aventure pour enfants, des zones de surveillance colorées pour les enfants, un casier familial chambres et espaces multigénérationnels pour seniors et ados. Il aura également un concept de « salon » communautaire pour la socialisation et un centre de santé et de bien-être pour l’exercice, la prévention, le traitement, la réadaptation et les options de vie saine à long terme.

“Vous savez, c’est ce que nous faisons”, a déclaré Dirksen Londrigan. “Ce que fait le développement rural, c’est tout à fait approprié à notre mission de récupérer l’argent des contribuables et de le réinjecter dans la communauté.”

Le coût total du projet sera de 26 millions de dollars, le prêt de l’USDA constituant l’essentiel du financement. Le reste du financement provient de partenaires communautaires tels que l’OSF, la ville d’Ottawa, une subvention de l’État de près de 2 millions de dollars et des promesses de dons des résidents.

Capece a déclaré que la campagne de financement s’élevait à 5,9 millions de dollars en dons de la communauté et que, bien que son objectif initial était de 6 millions de dollars, cet objectif a été porté à 6,5 millions de dollars en raison de coûts plus élevés. Le prêt de l’USDA a également dû être augmenté par rapport à son montant initial en raison de la hausse des coûts des matériaux et de la construction.

Le membre du conseil d’administration, Konni Rodeghier, a déclaré que le partenariat avec l’USDA est essentiel pour commencer la construction en octobre.

“Cela a été vital pour le besoin et la capacité de collecte de fonds et les différentes choses qui entrent dans ce coût”, a déclaré Rodeghier. “Vous considérez cela comme la moitié du coût à ce taux d’intérêt incroyable à long terme. Nous ne serions pas ici sans ce programme.

Capece a déclaré que Mike Wallace et Julie Hatfield, directeurs de programme au bureau d’État du développement rural, ont joué un rôle essentiel dans le processus d’obtention du prêt.

“En regardant l’énorme empreinte concrète qui prend forme, j’ai pensé à toutes les personnes de tous âges qui bénéficieront de cette entreprise”, a déclaré Capece. “J’imagine aussi l’équipe de personnes qui ont contribué à faire de ce rêve une réalité et j’attends avec impatience la coupe du ruban.”

Pour plus d’informations sur la campagne de financement, rendez-vous sur ottawaymca.org/support-the-y/ymca-capital-campaign. Il y a aussi une vidéo sur le site Web qui passe en revue le projet.