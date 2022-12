Le YMCA de la famille Kishwaukee reçoit un don de 5 000 $ de Comcast pour une formation en compétences numériques – Shaw Local

SYCOMORE – Le YMCA de la famille Kishwaukee a récemment reçu un don de 5 000 $ de Comcast pour aider à financer la formation aux compétences numériques du YMCA.

Le don sera utilisé pour soutenir la formation aux compétences numériques dans la Lift Zone de l’organisation, selon un communiqué de presse.

Les zones d’ascenseurs sont des espaces sécurisés connectés au Wi-Fi où les élèves peuvent aller en ligne pour faire leurs devoirs et les adultes peuvent acquérir de nouvelles compétences numériques, rechercher des emplois et accéder à une gamme de services.

Comcast a également fait don de 20 nouveaux ordinateurs portables au Kishwaukee Family YMCA et à son organisation à but non lucratif partenaire, Neighbours ‘House, dans le cadre des efforts d’équité numérique de l’entreprise dans le comté de DeKalb. Les ordinateurs portables ont été donnés dans le cadre du projet UP de Comcast, une initiative qui connecte les gens à Internet, fait progresser la mobilité économique et ouvre des portes à la prochaine génération d’innovateurs, d’entrepreneurs, de conteurs et de créateurs. Pour information, visitez corporate.comcast.com/impact/project-up.

Le Kishwaukee Family YMCA est un organisme de bienfaisance dont la mission est d’enrichir l’esprit, l’esprit et le corps de tous les membres de la communauté, en particulier les familles et les enfants, quelle que soit leur capacité de payer.

Pour information, visitez kishymca.org/.