Le YMCA de la famille Kishwaukee reçoit 3 700 $ d’un groupe confessionnel de femmes – Shaw Local

SYCOMORE – Le YMCA de la famille Kishwaukee a récemment reçu 3 700 $ du Women Supporting Faith Based Organizations (WSFBO).

Le chèque servira à soutenir le programme Livestrong du YMCA, selon un communiqué de presse.

Le WSFBO fait un don trimestriel à une organisation à but non lucratif. Le chèque a été remis aux instructeurs du YMCA Livestrong Laurie Gilbert et Amanda Peck par Cindy Minnihan, membre de la WSFBO.

Livestrong est un programme de 12 semaines pour les adultes survivants du cancer. Le programme soutient les participants par l’activité physique. Les participants peuvent entrer en contact avec leurs pairs et essayer divers exercices offerts au YMCA.

Women Supporting Faith-Based Organizations est un groupe qui soutient et a un impact positif sur les organisations confessionnelles locales à but non lucratif du comté de DeKalb.

Le Kishwaukee Family YMCA est une organisation à but non lucratif qui vise à enrichir l’esprit, l’esprit et le corps des membres de la communauté, en particulier les familles et les enfants, quelle que soit leur capacité de payer.

Pour information, visitez kishymca.org.