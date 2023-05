Le YMCA cherche à embaucher des étudiants du centre de l’Okanagan

Des élèves du secondaire du centre de l’Okanagan sont actuellement recrutés pour aider le personnel du YMCA des camps d’été de l’intérieur du sud de la Colombie-Britannique.

Pendant l’été, le Y accueillera des camps hebdomadaires pour les enfants de 3 à 12 ans.

Les camps récréatifs sont basés au Kelowna Family Y à Rutland et au H20 Adventure and Fitness Center à Mission, du 4 juillet à la fin août.

Mais le Y a besoin de personnel pour aider à faire fonctionner les camps, et c’est là que les élèves de la 9e à la 12e année ont la possibilité de travailler comme conseillers de camp d’été, un message que Central Okanagan Public Schools aide également à promouvoir.

Graeme McCallum, directeur principal des programmes pour enfants et jeunes du YMCA, a déclaré que 25 étudiants sont déjà en entrevue, l’embauche devant plafonner entre 35 et 40 étudiants.

McCallum dit que le Y veut embaucher un groupe diversifié d’étudiants pour refléter la diversité des enfants qui s’inscrivent aux camps d’été.

« Nous voulons trouver un groupe aussi équilibré que possible pour aider à se connecter avec les enfants », a déclaré McCallum.

Outre un emploi qui paie le salaire minimum de 16,75 $ / heure, il offre également aux étudiants la possibilité d’obtenir les crédits de bénévolat / emploi requis pour l’obtention du diplôme.

McCallum dit que le Y s’efforce de faire des camps d’été des expériences agréables et amusantes pour les participants et les animateurs des camps d’été, mais aussi d’être une expérience d’apprentissage pour les étudiants embauchés qu’ils peuvent poursuivre dans leurs futures activités postsecondaires et professionnelles.

« Tous nos camps intègrent des éléments de littératie physique et d’apprentissage socio-émotionnel tout en fournissant des mentors attentionnés et des espaces inclusifs sûrs », a déclaré McCallum.

« Mais les enfants ne le remarquent pas nécessairement, ils adorent venir jouer et se faire des amis. »

En tant qu’organisme de bienfaisance, McCallum a ajouté que le Y est déterminé à garder ses camps accessibles à tous, pas seulement à ceux qui ont les moyens de se les payer, aidés par la générosité des donateurs du Y.

« Chaque enfant mérite une expérience de camp », a déclaré McCallum.

« Nous encourageons les familles à demander une aide financière. Ce n’est vraiment pas un processus effrayant. Nous comprenons à quel point la vie est chère de nos jours et nous sommes là pour vous aider.

Pour plus d’informations sur l’embauche ou l’inscription aux camps d’été du Y, consultez ymcasibc.ca/camps.

