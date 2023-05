Le YEP accorde 14 725 $ en subventions aux organisations DeKalb – Shaw Local

SYCAMORE – Youth Engaged in Philanthropy a récemment accordé 14 725 $ en subventions d’impact sur les jeunes à 13 organisations communautaires et à but non lucratif.

Les organisations utiliseront les subventions pour soutenir divers projets et programmes au service des jeunes du comté de DeKalb, selon un communiqué de presse.

Les récipiendaires des subventions YEP 2023 sont :

Barb Food Mart – 300 $ pour fournir aux écoles DeKalb des packs menstruels non sexistes

Former des leaders plaidant pour le changement – 1 300 $ pour soutenir une expérience d’apprentissage STEAM

Jardins communautaires du comté de DeKalb – 1 896 $ pour fournir des fournitures pour les fermes de vers et une formation au compostage

Equine Dreams – 1 350 $ pour fournir une arène de thérapie en plein air

Genoa Township Park District – 600 $ pour fournir aux jeunes de la communauté du matériel de démarrage pour les courses à pied

Hope Haven of DeKalb County Inc. – 1 542 $ pour fournir et mettre à jour le matériel de thérapie pour les jeunes

Kishwaukee Family YMCA – 700 $ pour acheter des jeux de table

NIU STEAM – 1 000 $ pour agrandir les cafés STEM pour adolescents et familles

Opportunity DeKalb – 750 $ pour organiser une soirée STEAM familiale à l’automne

Pushing Together NFP – 2 000 $ pour fournir des chaussures de planche à roulettes aux jeunes dans le besoin

Sycamore Education Foundation – 750 $ pour mettre à niveau et améliorer la technologie de production télévisuelle pour les jeunes

Sycamore School District 427 – 487 $ pour fournir les fournitures du programme OSCAR d’été pour créer un club de jeux vidéo

Walcamp Outdoor Ministries – 2 050 $ pour construire une structure de neuf carrés

YEP est un comité de lycée dirigé par des jeunes de la DeKalb County Community Foundation qui offre aux jeunes de tout le comté la possibilité de développer des compétences en leadership, d’en apprendre davantage sur la philanthropie et de s’engager dans leurs communautés grâce à l’octroi de subventions et au bénévolat.

Pour information, visitez dekalbccf.org/yepappelez le 815-748-5383 ou envoyez un courriel à [email protected]

Les membres du YEP votent sur les recommandations de financement des subventions (Photo fournie par la Fondation communautaire du comté de DeKalb)