L’organisateur ‘Stop the Steal’ se cache après avoir nié le blâme pour Riot

Deux semaines avant que des milliers d’émeutiers de Trump ne violent le Congrès, l’organisateur de «Stop the Steal» Ali Alexander a déclaré que son groupe n’était pas violent – «pour le moment». «Un de nos organisateurs dans un État a déclaré:« Nous sommes de gentils patriotes, nous ne le faisons pas ». t jeter des briques », a déclaré Alexander à une foule lors d’un rassemblement le 19 décembre dans la capitale de l’État de l’Arizona. «Je me suis penché et j’ai dit: ‘Pas encore. Pas encore!’ N’avez-vous pas lu un peu de goudron et de plumes? C’étaient des brûlures au deuxième degré! »Alexander, qui s’est décrit comme l’un des« initiateurs officiels »du rassemblement du 6 janvier à Washington, a continué en utilisant« encore »comme mot de code pour la violence. Puis Alexander a parlé à la foule de Phoenix de ses plans pour Washington. «Nous allons les convaincre de ne pas certifier le vote du 6 janvier en faisant défiler des centaines de milliers, voire des millions de patriotes, pour s’asseoir les fesses à DC et fermer cette ville. vers le bas, non? Dit Alexander. «Et si nous devons explorer des options après cela… ‘encore’. Pourtant! »Les partisans d’Alexandre ont applaudi, criant des menaces comme« noeud coulant! » et «rien n’est hors de la table!» Alexander a conduit une foule d’activistes à intensifier la rhétorique avant la certification par le Congrès des votes électoraux, menaçant de «1776» opposants à la réélection de Trump. Maintenant que cinq personnes, dont un officier de police du Capitole, sont décédées, cependant, Alexander s’est caché et le site Web faisant la promotion de son rassemblement du 6 janvier a été effacé d’Internet. iota de blâme qui ne m’appartient pas. »« Je n’ai rien incité », a déclaré Alexander dans une vidéo publiée vendredi sur Twitter. «Je n’ai rien fait.» En réalité, alors qu’Alexandre affirmait que ses partisans étaient pacifiques, il a évoqué à plusieurs reprises la possibilité de recourir à la violence dans les semaines précédant le 6 janvier. Dimanche soir, Twitter a interdit le compte personnel d’Alexandre et un compte. pour « Stop The Steal. » Alexander n’a pas répondu à une demande de commentaire. Alexander est un criminel reconnu coupable, après avoir plaidé coupable de vol de propriété en 2007 et d’abus de carte de crédit en 2008. Alexander est apparu pour la première fois dans la politique conservatrice à l’époque du Tea Party sous le nom de «Ali Akbar », organisant un groupe appelé National Bloggers ‘Club qui était lié à des« opérations de collecte de données louches ». À l’époque de Trump, utilisant désormais un nouveau nom, Alexander est devenu un MAGA idiosyncratique et trash affilié à des personnalités. comme Alex Jones, théoricien du complot d’InfoWars, Laura Loomer, le provocateur anti-musulman de Trump, le provocateur maladroit Jacob Wohl et l’allié de Trump Roger Stone.Avant la défaite de Trump aux élections de 2020, Alexander était peut-être mieux connu pour Donald Trump Jr., retweetant son affirmation sans fondement selon laquelle le vice-président- élire Kamala Harris n’est pas un «Noir américain». Il a été invité à la Maison Blanche pour le «Sommet des médias sociaux» de Trump avec diverses personnalités Internet de droite, et a commencé à porter fréquemment des vêtements orange, affirmant que Dieu lui avait donné un message selon lequel la couleur avait une signification particulière pour 2020. «Dieu m’a donné le couleur orange en décembre 2019 », a tweeté Alexander le jour du scrutin. «Il m’a dit que« l’orange serait la couleur de 2020 ». J’ai appris que cela signifie le POUVOIR DE DIEU. »Il s’est vanté de l’assaut du Capitole – Jusqu’à ce que les arrestations commencent Après la défaite électorale de Trump, Alexander s’est positionné comme l’un des principaux impasses de réélection de Trump avec son groupe« Stop the Steal », qui est rapidement devenu un centre d’échange pour les personnalités pro-Trump qui se sont rassemblées en dehors des capitales des États dans les États du champ de bataille contestés.Alexander a également commencé à promouvoir des méga-rassemblements pour protester contre les résultats des élections à Washington en novembre et décembre, se heurtant même événements. Et il a commencé à organiser une manifestation devant le Capitole le 6 janvier, la surnommant la «protestation sauvage» après un tweet de Trump promettant que les manifestations pendant le décompte des voix électorales «seront sauvages». Pour le 6 janvier, Alexander a affirmé dans une vidéo, il a eu l’aide de représentants pro-Trump pour l’organisation. Paul Gosar (R-AZ), Andy Biggs (R-AZ) et Mo Brooks (R-AL). « Nous avons tous les quatre planifié de mettre une pression maximale sur le Congrès pendant qu’ils votaient », A déclaré Alexander dans une vidéo publiée avant la manifestation du 6 janvier. Gosar et Brooks n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. Un porte-parole de Biggs a contesté l’histoire d’Alexander, affirmant que Biggs n’était pas« au courant d’avoir entendu parler ou d’avoir rencontré M. Alexander. à aucun moment »et n’a eu aucun« contact avec les manifestants ou les émeutiers. »La voix d’Alexandre est devenue plus menaçante avant le rassemblement du 6 janvier. Il a tweeté qu’il« donnerait ma vie pour ce combat », un appel qui était promu par le Parti républicain de l’Arizona. Alexander a également commencé à tweeter fréquemment à propos de «1776», une référence au début de la Révolution. Alexander a écrit dans un message que le choix était «45» – réélection de Trump – «ou 1776». Dans un autre message, il a écrit que «1776 est toujours une option pour les hommes et les femmes libres.» Plus précisément, Alexander a répondu à un tweet de la représentante de QAnon. Marjorie Taylor Greene (R-GA) affirmant que les principaux dirigeants du Congrès travaillaient à bloquer les objections au vote électoral. Si cela se produisait, a déclaré Alexander, lui et des centaines de milliers d’autres manifestants auraient « 1776 » le Capitole. « S’ils font cela, tout le monde peut deviner ce que moi et 500 000 autres ferons à ce bâtiment », a tweeté Alexander le 30 décembre. «1776 est * toujours * une option» La colère d’Alexandre ne se limitait pas au Congrès. Après que quatre personnes aient été poignardées après une manifestation du MAGA en décembre devant l’hôtel Harrington, un hôtel du centre-ville de Washington populaire auprès des Proud Boys, l’hôtel a annoncé qu’il serait fermé pendant plusieurs jours autour de la manifestation du 6 janvier. des menaces contre l’hôtel, exhortant ses fans à «avoir un QI extrêmement élevé alors que Dieu se vengera». Alexander a comparé ses partisans au serpent dans le drapeau de Gadsden «Ne marchez pas sur moi», disant qu’ils avaient été «piétinés» et notant que «les vipères mordent». «Qu’aucun patriote ne soit filmé en train de faire quelque chose de mal, Lors du rassemblement en Arizona du 19 décembre, Alexander a maintenu sa menace que son mouvement pourrait devenir violent. Il a dit qu’il ne décrirait pas les démocrates comme des cambrioleurs dans les maisons des républicains, ce qui signifierait qu’ils seraient abattus – une métaphore qui, selon lui, n’était pas nécessaire « encore. » «Pourtant». »La nuit avant le rassemblement du 6 janvier, Alexander a soulevé les partisans de Trump à Washington avec un chant« victoire ou mort »et a de nouveau évoqué« 1776 ».> Activiste d’extrême droite et« Stop the Steal » Le leader Ali Alexander de Freedom Plaza mène la foule dans une « Victoire ou mort! » chant. pic.twitter.com/RW27eA8oh5>> – Zachary Petrizzo (@ZTPetrizzo) 5 janvier 2021 «1776 est toujours une option», a déclaré Alexander à la foule. «Ces dégénérés de l’État profond vont nous donner ce que nous voulons, ou nous allons fermer ce pays.» Le rassemblement «Wild Protest» d’Alexandre devait avoir lieu dans le coin nord-est de la pelouse du Capitole, avec un site Web affirmant que Greene, Gosar et la représentante Lauren Boebert (R-CO) prendraient la parole lors de l’événement. Avant le rassemblement, Alexander a assisté au discours de Trump sur l’ellipse de la Maison Blanche, publiant une photo du premier rang. «Beaux sièges», a tweeté Alexander. « Merci @realdonaldtrump! » Alex Jones affirme que lui et Alexander ont eu un « accord » avec la Maison Blanche au sujet de leur manifestation en dehors du Congrès. « Nous avions un accord légitime avec la Maison Blanche », a déclaré Jones dans une émission InfoWars filmée après l’émeute avec Alexandre. «Hey Jones et Ali», littéralement, ils nous ont laissé sortir tôt, nous étions censés conclure un accord pacifique. »Une vidéo publiée par InfoWars dans une tentative apparente d’éloigner Jones des émeutes montre Jones et Alexander du côté ouest de la Capitol alors que des cartouches de gaz lacrymogènes explosaient au loin et que les partisans de Trump montaient des drapeaux MAGA sur les élévateurs d’inauguration. Jones a tenté en vain de convaincre les émeutiers de se déplacer du côté est du Capitole et d’assister à leur rassemblement de l’autre côté du bâtiment à la place. «Autant j’aime voir les drapeaux de Trump voler au-dessus de cela, nous ne devons pas avoir la confrontation avec la police, ils vont faire que l’histoire « , a déclaré Jones. Mais Alexander a refusé de désavouer l’émeute. » Je ne le désavoue pas « , a déclaré Alexander dans une vidéo filmée avec vue sur le Capitole. «Je ne dénonce pas cela. C’est complètement pacifique, on dirait, jusqu’à présent. »Maintenant, Alexander prétend être caché, alléguant dans une vidéo publiée vendredi qu’il avait besoin de 2 000 $ par jour pour financer ses services de sécurité et autres dépenses et faire des dons à ses fans. Dans un moment bizarre dans son argumentaire de collecte de fonds, Alexander a affirmé qu’il était visé par le surnaturel: «Les sorcières et les wiccans nous jettent des sorts et des malédictions.» Cependant, on ne sait pas comment si les partisans d’Alexandre peuvent lui envoyer de l’argent. Samedi, il a posté sur Parler qu’il avait été banni de Venmo et PayPal. Dans sa vidéo de vendredi, Alexander a affirmé que son «rassemblement n’a jamais été violent». Mais Alexander a également lu une citation de l’animateur de radio Rush Limbaugh qui comparait positivement les émeutiers aux héros de la Révolution américaine, et a déclaré que les émeutiers qui sont entrés au Capitole devraient subir des conséquences légères, le cas échéant. les gens devraient être en désordre », a déclaré Alexander. «Je crois que nous possédons ce Capitole américain. Je ne m’excuse donc pas pour rien. »Pour en savoir plus, consultez The Daily Beast. Vous avez un conseil? 