Le Yémen fait face à une famine aussi meurtrière que celle de l’Éthiopie dans les années 1980, selon le chef du conseil des réfugiés

Le Yémen est confronté à une famine de l’ampleur de celle de l’Éthiopie au début des années 1980 qui a fait 1,2 million de morts, selon le secrétaire général du Conseil norvégien pour les réfugiés, Jan Egeland.

S’exprimant avant une conférence internationale des donateurs sur le Yémen conçue pour faire face à une crise humanitaire dans ce pays déchiré par la guerre du Moyen-Orient, Egeland a averti que 16 millions de personnes ont actuellement besoin d’une aide dans le pays pour un coût de plus de 4 milliards de dollars (3,3 milliards d’euros).

« Je suis choqué [by] ce que j’ai vu au Yémen », a déclaré Egeland à Euronews depuis Hajjah, l’une des régions du pays les plus touchées par le conflit entre le gouvernement Houthi et une coalition d’États arabes dirigée par l’Arabie saoudite.

«J’ai rencontré des mères d’enfants squelettes. Ils m’ont dit que depuis que les rations alimentaires avaient été réduites de 50 pour cent l’année dernière, ils ne pouvaient plus les allaiter », a-t-il dit.

«J’ai rencontré une mère qui a dit qu’elle avait [lost] cinq enfants. Elle avait 14 enfants et il en restait neuf. L’une d’elles ne pouvait pas marcher, elle avait neuf ans et elle en avait quatre.

Egeland a déclaré que si la conférence ne levait pas les fonds nécessaires pour faire face à la crise, « nous verrons ici une famine comme le monde ne l’a pas vu depuis les années 1980 en Ethiopie. »

La famine en Éthiopie, qui a duré de 1983 à 1985, a fait 1,2 million de morts, 2,5 millions de déplacés internes et plus de 200 000 enfants ont perdu leurs deux parents.

Réponse humanitaire

Il a appelé les nations qui s’étaient battues au Yémen, en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et au Koweït, à se joindre à l’Europe et aux États-Unis pour financer la réponse humanitaire.

« Je dirai qu’à moins que nous n’obtenions un doublement de l’aide de l’année dernière, nous aurons tous les empreintes digitales de cette famine qui va venir », a-t-il dit.

«Nous ne pouvons pas permettre à des millions et des millions de personnes de mourir de famine en 2021. Et la guerre doit prendre fin. «

Le président américain Joe Biden a récemment mis fin au soutien américain à la guerre au Yémen, supprimant le puissant soutien à Riyad et suscitant l’espoir que le conflit sera bientôt terminé.

L’Arabie saoudite rejette le gouvernement houthi du Yémen, qui a pris le pouvoir du président Ali Abdullah Saleh en 2015, qui a été contraint de s’exiler à Riyad.