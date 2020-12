JERUSALEM (AP) – Le Yémen est «au bord d’un précipice» après des années de guerre civile, a averti lundi un haut responsable de l’ONU, avec des millions d’enfants souffrant de malnutrition et menacés de famine.

Ted Chaiban a sonné l’alarme sur l’aggravation de la situation humanitaire alors que le Fonds des Nations Unies pour l’enfance a lancé un appel pour un montant record de 2,5 milliards de dollars de fonds d’urgence de la part de donateurs mondiaux.

En tant que directeur de l’UNICEF pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, Chaiban supervise un effort pour aider les enfants et les familles dans une région durement touchée par les conflits, les catastrophes naturelles et la crise des coronavirus. Avec quelque 39 millions d’enfants ayant besoin d’assistance, le Moyen-Orient représente à lui seul 40% de l’appel mondial de 6 milliards de dollars de l’agence.

«Les plus grandes urgences humanitaires au monde se produisent dans cette région», a déclaré Chaiban dans une interview accordée à l’Associated Press. Il a parlé d’Amman, en Jordanie.

La région comprend certaines des catastrophes humanitaires les plus urgentes au monde – du Yémen, où des années de conflit l’ont laissée au bord de la famine, au Soudan, qui fait face à des inondations et à un afflux de réfugiés en provenance d’Éthiopie alors qu’il émerge d’années de guerre civile. conflit.

Le Liban, quant à lui, fait face à une paralysie politique, une crise économique sans précédent et une importante population de réfugiés palestiniens et syriens alors qu’il tente de se remettre d’une explosion massive dans sa capitale, Beyrouth, en août. La Syrie continue de lutter contre une guerre civile, qui en est maintenant à sa dixième année, qui a déplacé des millions de personnes à l’intérieur du pays et dispersé des millions d’autres en tant que réfugiés.

Le Yémen, qui a plongé dans le chaos et la guerre civile après la capture de la capitale par les rebelles houthis soutenus par l’Iran en 2014, est peut-être le domaine le plus difficile pour l’UNICEF. L’agence estime que la quasi-totalité des 12 millions d’enfants du Yémen ont besoin d’une sorte d’assistance. Cela peut inclure l’aide alimentaire, les services de santé, l’eau potable, la scolarité et des subventions en espèces pour aider les familles les plus pauvres à se débrouiller.

«Nous tirons la sonnette d’alarme parce que nous sommes au bord d’un précipice au Yémen», a déclaré Chaiban, avec quelque 2 millions d’enfants «souffrant de malnutrition aiguë» et 5 millions de personnes au bord de la famine.

Il a déclaré que les efforts de l’ONU et des organisations non gouvernementales maintiennent le pays à flot.

«Si cela tombe en morceaux, alors tout s’écroule», a-t-il averti. « Il y a un train qui descend la voie. Vous savez quelles sont les conséquences de ne pas agir. »

L’éducation est la composante la plus importante de l’appel, à 874 millions de dollars, soit plus du tiers de toutes les dépenses. Chaiban a déclaré que la tâche déjà difficile d’éduquer les enfants dans les zones de guerre et de catastrophe est devenue encore plus difficile en raison du coronavirus. Il a estimé que 40% des étudiants desservis par l’UNICEF n’ont pas un accès suffisant à Internet ou aux ordinateurs pour permettre l’apprentissage à distance.

L’UNICEF a travaillé avec les gouvernements, les entreprises de télécommunications et d’autres partenaires pour trouver des solutions «mixtes» qui incluent un apprentissage en personne, la mise en ligne de contenu et un meilleur accès des enfants à la technologie.

La pandémie de coronavirus, qui a submergé les systèmes de soins de santé nationaux et mis à rude épreuve les systèmes éducatifs, ajoute aux défis.

Environ 500 millions de dollars, soit un cinquième de l’appel total, visent à aider les pays de la région à faire face au COVID-19, la maladie causée par le virus. Une grande partie de cet argent sera dépensée pour faire en sorte que les enfants puissent continuer à étudier. Il est également essentiel de soutenir les programmes de santé et d’eau potable.

Chaiban a déclaré que l’UNICEF travaillait en étroite collaboration avec Covax, un projet mondial ambitieux visant à acheter et à fournir en toute sécurité des vaccins aux personnes les plus pauvres du monde. L’agence fait la promotion de campagnes éducatives pour que les gens comprennent le processus de vaccination pour eux-mêmes et leurs enfants.

Il a déclaré que l’un des rares points positifs de la région est le Soudan, qui émerge d’années de conflit interne et tente de passer à la démocratie. Le pays est toujours confronté à de grands défis, des inondations à l’arrivée de plus de 40 000 réfugiés éthiopiens aux hostilités persistantes.

Mais Chaiban a décrit le Soudan comme un «lieu d’espoir» et a déclaré que le monde devrait investir dans ses systèmes de santé et d’éducation et y promouvoir la réconciliation.

«Nous avons vraiment l’opportunité d’aller au-delà de ce qui a été le récit traditionnel au Soudan», a-t-il déclaré. «Ce genre d’opportunités au Moyen-Orient et en Afrique du Nord … ne se produit pas très souvent.»

L’année dernière, l’UNICEF a lancé un appel pour quelque 2 milliards de dollars d’aide d’urgence pour le Moyen-Orient, mais n’a pu en recueillir qu’environ la moitié. Il mène des opérations dans d’autres endroits troublés tels que l’Égypte, l’Iran, l’Irak, la Libye, la Jordanie et les territoires palestiniens.

Alors que l’économie mondiale est en récession et que les gouvernements s’efforcent de prendre soin de leurs propres populations, l’agence est confrontée à un défi encore plus redoutable cette année. Mais Chaiban a déclaré que le coût de l’inaction serait encore plus élevé.

« Si nous pouvons continuer avec la réponse. Nous pouvons éviter le pire », at-il dit.