Le Yémen affirme qu’il n’y a pas de trêve dans les frappes anti-israéliennes après les attaques pro-Tel Aviv lancées par les États-Unis et le Royaume-Uni

Les États-Unis et le Royaume-Uni ont mené une nouvelle série de frappes militaires à travers le Yémen alors que les forces yéménites poursuivent leurs attaques de représailles dans la mer Rouge contre des navires appartenant à des Israéliens ou des navires marchands destinés aux territoires occupés, suite à l’attaque incessante d’Israël contre la bande de Gaza.

Lundi, les forces américaines et britanniques ont lancé des frappes sur huit sites différents au Yémen, avec le soutien de l’Australie, de Bahreïn, du Canada et des Pays-Bas, selon une déclaration commune signée par les six pays.

Un haut responsable militaire américain, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a déclaré qu’environ 25 à 30 munitions avaient été tirées, notamment depuis des avions de combat lancés depuis un porte-avions américain.

Jusqu’à présent, huit séries de frappes au cours du mois dernier n’ont pas réussi à arrêter les attaques des forces armées yéménites contre des navires liés au régime israélien.

Les responsables américains affirment que ces frappes ont dégradé la capacité des forces yéménites à mener des attaques complexes. Cependant, ils ont refusé de fournir des chiffres précis quant au nombre de missiles, radars, drones ou autres capacités militaires détruits jusqu’à présent.

« Les frappes américaines et britanniques ne peuvent pas arrêter les attaques contre les navires à destination d’Israël »

De hauts responsables du mouvement de résistance Ansarullah au Yémen ont fermement condamné les dernières frappes américaines et britanniques contre ce pays arabe, soulignant que de telles agressions ne dissuaderont pas les forces armées yéménites de poursuivre leurs opérations contre les navires à destination des ports israéliens.

Mohammed al-Bukhaiti, membre du bureau politique d’Ansarullah, a déclaré : « Nous poursuivrons nos opérations militaires contre l’ennemi sioniste, quelle que soit l’agressivité avec laquelle il bombardera le Yémen ».

« Nos grèves dureront aussi longtemps [Israeli] les atrocités et le génocide persistent à Gaza », a-t-il noté.

Mohammed Ali al-Houthi, un haut membre du Conseil politique suprême yéménite, a également déclaré que les États-Unis et le Royaume-Uni ne pouvaient pas empêcher les forces yéménites de lancer des opérations maritimes en mer Rouge contre les intérêts israéliens.

« Les dernières frappes américano-britanniques visent à décourager le Yémen de soutenir les Palestiniens dans la bande de Gaza. Les Américains et les Britanniques devraient comprendre que nous ripostons et que le terme « capitulation » mondiale n’existe pas dans notre lexique », a affirmé Houthi.

Un cargo militaire américain visé dans le golfe d’Aden

Les dernières frappes américaines et britanniques ont eu lieu après que le porte-parole des forces armées yéménites a déclaré que les unités navales du pays avaient frappé un cargo militaire américain dans le golfe d’Aden avec plusieurs missiles.

Le général de brigade Yahya Saree a déclaré dans un communiqué que l’attaque avait réussi à cibler OCEAN Jazz, décrivant cette frappe comme une victoire pour la nation palestinienne opprimée et une réponse proportionnée à l’agression américano-britannique contre le Yémen.

Le communiqué réitère que les forces yéménites continueront de bloquer les navires israéliens se dirigeant vers les ports des terres palestiniennes occupées jusqu’à ce que l’agression du régime de Tel Aviv cesse et que le siège des Palestiniens dans la bande de Gaza soit levé.

Saree a souligné que les forces armées yéménites prendront toutes les mesures défensives et offensives dans le cadre de leur droit de défense et en solidarité avec les Palestiniens alors qu’Israël frappe Gaza.

Il a noté que les forces armées yéménites continueront de répondre à tout acte d’agression américain ou britannique contre leur patrie et cibleront toutes les sources de menace dans la mer Rouge et la mer Arabe.

Les Yéménites ont déclaré leur soutien ouvert à la lutte de la Palestine contre l’occupation israélienne depuis que le régime a lancé une guerre dévastatrice contre Gaza le 7 octobre après que les mouvements de résistance palestinienne du territoire ont mené une attaque surprise en représailles, baptisée Opération Tempête d’Al-Aqsa, contre l’entité occupante.

La campagne militaire israélienne incessante contre Gaza a tué au moins 24 620 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants. 61 830 autres personnes ont été blessées.

Des rapports ont révélé que les compagnies maritimes israéliennes ont déjà décidé de rediriger leurs navires par crainte d’attaques des forces yéménites.

Les forces yéménites ont également lancé des attaques de missiles et de drones sur des cibles dans les territoires occupés par Israël après l’agression du régime contre Gaza.