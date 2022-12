Le YAF devrait tenir compte de l’avertissement des conservateurs sur la politique de la malveillance – Shaw Local

Le chroniqueur conservateur David French a récemment écrit « A Blow Against the Malice Theory of American Politics » (The Dispatch du 13 novembre) que « l’élément central du trumpisme » est de diviser pour régner avec peur, colère et « animosité envers l’autre côté ». .” Il a en outre écrit que dans la politique MAGA, les démocrates sont de mauvais “communistes” qui doivent être impitoyablement écrasés, et la civilité et le compromis sont méprisés comme une faiblesse.

Le français n’a probablement pas lu le courrier de la Young America’s Foundation (une récente lettre de collecte de fonds de l’ancien gouverneur du Wisconsin Scott Walker aux partisans) avant d’écrire cette opinion. Mais, après avoir lu la lettre du YAF, les mots de M. French sonnent fort et vrai.

Par exemple, la lettre du YAF déclarait que “le socialisme est à son apogée” et que la gauche ruine l’Amérique avec ses “plans de destruction de la prospérité”.

Les bénévoles du YAF veulent-ils approcher les 12 % d’hommes bénéficiaires âgés et les 15 % de femmes bénéficiaires âgées, dont les chèques mensuels annuels de sécurité sociale de 19 000 $ représentent 90 % ou plus de leur revenu annuel, et leur dire qu’ils font partie de régimes socialistes et tueurs de prospérité?

Peut-être que les subventions fédérales accordées aux agriculteurs pour compenser les pertes dues aux tarifs imposés par l’ancien président sont une forme de socialisme ?

Le YAF a déclaré que “les gauchistes endoctrinent notre jeunesse”.

Peut-être que le YAF a raison : nous ne devrions pas exposer nos enfants à des faits qui pourraient ébranler leur conviction que l’Amérique est le plus grand pays de l’histoire.

Leur apprendre que la Federal Housing Authority a autrefois refusé d’assurer les hypothèques dans et à proximité des quartiers afro-américains, c’est insinuer que le gouvernement fédéral s’est gravement trompé et, par conséquent, endoctrine les jeunes. Le pays n’avait pas besoin de Brown contre le Conseil de l’éducation parce que la décision Plessy contre Ferguson, qui était à la base de « séparés mais égaux », était équitable.

French a écrit que les républicains apprennent les limites de la politique fondée sur la méchanceté. Le YAF doit tirer des leçons de lui.

Antoinette Velle

Dixon