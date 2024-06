Le xylitol, un substitut du sucre, augmente le risque de crise cardiaque et de cancer : étude

Une image représentative représentant les édulcorants artificiels. — Unsplash/Fichier

Des quantités plus élevées de xylitol, un type d’alcool sucré, sont à l’origine d’un risque accru de crise cardiaque, d’accident vasculaire cérébral et d’autres événements cardiovasculaires, selon un rapport des chercheurs de la Cleveland Clinic dans une étude publiée dans le Journal européen du cœur.

Les chercheurs ont découvert les associations dans une analyse de patients à grande échelle, une étude d’intervention clinique et des modèles de recherche préclinique.

Avec un faible indice glycémique, le xylitol est un substitut du sucre moins calorique. Les alcools de sucre sont des glucides qui ne sont pas réellement constitués d’alcool.

Dans les fruits et légumes fibreux, les épis de maïs, les arbres et le corps humain, le xylitol est présent naturellement en petites quantités. Parce que son goût est comparable à celui du sucre, il est utilisé comme substitut du sucre, mais il contient moins de calories.

Allant des bonbons et gommes sans sucre au dentifrice, le xylitol se trouve dans de nombreux produits. De plus, les gens l’utilisent également comme édulcorant et pour la pâtisserie.

Des niveaux élevés de xylitol en circulation étaient associés à un risque élevé d’événements cardiovasculaires sur trois ans, ont rapporté des chercheurs dans une analyse portant sur plus de 3 000 sujets aux États-Unis et en Europe.

Avec la plus grande quantité de xylitol dans leur plasma, un tiers des sujets étaient plus susceptibles de subir un événement cardiovasculaire.

Le Dr Bradley Serwer, cardiologue et médecin-chef chez VitalSolution, qui fournit des services cardiovasculaires et d’anesthésiologie aux hôpitaux du pays, a déclaré : Actualités médicales aujourd’hui que les problèmes liés aux substituts du sucre remontent à plus d’un siècle.

« La saccharine a été découverte pour la première fois en 1879 et largement introduite comme édulcorant artificiel au début du 20e siècle », a déclaré Serwer.

« Dans les années 1970, on craignait que la saccharine puisse causer le cancer, mais cela a été clarifié au début des années 2000 lorsque le Programme national de toxicologie a retiré la saccharine de sa liste de cancérogènes potentiels », a-t-il déclaré.