Le XRP grimpe jusqu’à 9 % grâce à l’introduction de la confiance XRP par Grayscale

Le prix du jeton XRP a bondi jeudi après que Grayscale a annoncé le lancement d’une nouvelle fiducie qui offre aux investisseurs accrédités une exposition directe à la crypto-monnaie.

XRP Le XRP a augmenté de plus de 4,81 % à 56 cents la pièce, selon Coin Metrics. Auparavant, il avait augmenté jusqu’à 9 %. XRP, qui a été créé par les fondateurs de Ripple, est le jeton natif du XRP Ledger open source, que Ripple utilise dans ses activités de paiements transfrontaliers. Il s’agit de la cinquième plus grande pièce de monnaie par capitalisation boursière, hors stablecoins Tether (USDT) et USDC .

Contrairement à un fonds négocié en bourse, la fiducie se négocie principalement de gré à gré. Les fiducies sont également plus susceptibles de se négocier à un prix qui ne correspond pas à la valeur sous-jacente du portefeuille.

« Alors que les investisseurs en cryptomonnaies se diversifient au-delà de Bitcoin et Ethereum, nous pensons qu’il est important de fournir une exposition aux protocoles qui résolvent les problèmes du monde réel », a déclaré Rayhaneh Sharif-Askary, responsable des produits et de la recherche chez Grayscale, dans un communiqué partagé avec CNBC. « XRP peut réduire les frictions dans les paiements internationaux, permettant une plus grande efficacité dans une économie mondiale en évolution. »

Ripple, le plus grand détenteur de cryptomonnaies XRP, a remporté une victoire partielle l’été dernier après une bataille de trois ans avec la Securities and Exchange Commission. La juge de district américaine Analisa Torres a statué que le XRP n’est pas considéré comme un titre lorsqu’il est vendu à des investisseurs particuliers sur des bourses, mais qu’il est considéré comme une offre de titres non enregistrée s’il est vendu à des investisseurs institutionnels. Cela a été salué comme une victoire historique pour l’industrie de la cryptographie.

Grayscale a également marqué l’histoire peu de temps après, lorsqu’un tribunal a statué que la SEC avait eu tort de refuser au géant de l’investissement en cryptomonnaies l’autorisation de convertir son populaire fonds Bitcoin en ETF. L’agence a approuvé le changement de règle nécessaire en janvier. Le Grayscale Bitcoin Trust et le Grayscale Ethereum Trust ont commencé à être négociés en janvier et juillet de cette année, respectivement, en tant qu’ETF.

Les principales crypto-monnaies sont restées stables jeudi. Bitcoin était négocié pour la dernière fois à 58 382,10 $ et éther à 2 360 $. MicroStratégies ajouté plus de 1%. Coinbase a augmenté de 3 %.

— Jesse Pound de CNBC a contribué au reportage.