Le Xperia 5 IV maintient en vie les petits téléphones phares de Sony

Malgré les rumeurs selon lesquelles il avait été mis au rebut, Sony s’en tient à ses petits téléphones phares Xperia 5 après l’annonce du nouveau Xperia 5 IV à l’IFA 2022 à Berlin.

Successeur spirituel des téléphones Xperia Compact des années 2010, le Xperia 5 IV (c’est-à-dire “cinq points quatre”) contient la plupart de ce que vous trouverez dans le Xperia 1 IV de cette année, ne perdant que la taille et la résolution de l’écran, et le déplacement plage optique de l’un de ses objectifs de caméra.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le Sony Xperia 5 IV.

Quand sortira le Sony Xperia 5 IV ?

Le Sony Xperia 5 IV sortira fin septembre selon Sony, sans date ferme encore annoncée. Il arrive au Royaume-Uni et en Europe, et nous attendons de savoir s’il arrivera aux États-Unis.

Combien coûtera le Sony Xperia 5 IV ?

Le Sony Xperia 5 IV coûtera 949 £ au Royaume-Uni avec 8 Go de RAM et 128 Go de spécifications, sa seule configuration disponible. C’est une économie considérable sur le Xperia 1 IV de 1 299£.

Sony a déclaré que les prix européens commenceraient à environ 1 049 €.

Les précommandes britanniques directement auprès de Sony sont désormais en ligne, et la commande vous rapportera une paire gratuite d’écouteurs sans fil Sony LinkBuds S d’une valeur de 149 £. Il est également disponible sous contrat avec O2 pour 34 £ par mois pour 3 Go de données et un coût initial de 30 £.

Quelles sont les spécifications et fonctionnalités du Sony Xperia 5 IV ?

Le Xperia 5 IV est essentiellement le Xperia 1 IV mais plus petit, mais avec un écran OLED FHD + HDR de 6,1 pouces par rapport à la résolution 4K supérieure de 6,5 pouces de son grand frère. Il utilise également le Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, et non le plus récent 8+ Gen 1 qui a fourni une meilleure puissance dans des téléphones comme le OnePlus 10T.

Le 5 IV a même la même batterie de 5000 mAh que le 1 IV et est le premier téléphone Xperia 5 avec chargement sans fil et chargement inversé. Il se recharge à 30 W filaire, mais il n’y a pas de chargeur ni de câble USB-C dans la boîte.

Je suis un peu prudent à propos de la batterie ici étant donné que j’ai utilisé le Xperia 1 IV pendant plusieurs semaines et que son principal problème était de fonctionner et de charger incroyablement chaud – j’espère que les thermiques sont en sécurité dans le dinkier 5 IV qui pourrait avoir moins de place pour dissiper la chaleur.

Sur le plan positif, le téléphone est doté d’une résistance à l’eau et à la poussière IP65/68, Gorilla Glass Victus à l’avant et à l’arrière et une prise casque 3,5 mm prenant en charge la lecture audio haute résolution. La haute résolution sans fil est également là – cette chose est entièrement équipée.

Sony vante également la capacité de l’appareil photo du 5 IV, ce qui n’est pas surprenant étant donné que la marque Xperia s’est fortement penchée sur l’optique haut de gamme. Eye AF (mise au point automatique) et le suivi des objets sont transférés du Xperia 1 IV, qui l’avait lui-même adopté à partir des caméras Alpha de Sony.

Sony

Les trois objectifs arrière 12Mp du Xperia 5 IV peuvent enregistrer à 4K 120fps au ralenti et la caméra selfie peut même enregistrer en 4K HDR, Sony augmentant la capacité de diffusion en direct du téléphone pour les joueurs. Mais le téléphone hérite également de la gamme déroutante de différentes applications photo et vidéo du 1 IV, avec une application principale pour appareil photo, mais aussi Photo Pro, Video Pro et Cinema Pro, chacune avec différents modes et commandes.

Ajoutez à cela Music Pro, qui prétend être capable de reproduire des enregistrements de micro de qualité studio, et vous avez un appareil complet qui ne conviendra pas à tout le monde et qui aura une courbe d’apprentissage abrupte pour quiconque souhaite en tirer le meilleur parti. .

J’apprécie que Sony s’en tient à ses armes avec la gamme Xperia et ne produise des téléphones qu’aucune autre entreprise ne le fera. Le Xperia 5 IV est plus petit que la plupart des autres avec la même taille d’écran que le Google Pixel 6a, mais avec un format d’image 21:9 plus grand pour regarder des films en plein écran, comme au cinéma.

Malheureusement, ce mini produit phare bourré à ras bord ne recevra que deux mises à jour de la plate-forme Android et trois ans de mises à jour de sécurité. Lorsque Samsung en gère respectivement quatre et cinq, cela rend la tâche difficile à avaler, en particulier lorsque le marché Xperia cible de Sony semble être des personnes ayant des besoins spécialisés qui pourraient tout à fait aimer conserver un téléphone comme outil professionnel pendant plus de deux ans.

Cela va également à l’encontre du message écologique auquel l’entreprise s’est penchée lorsqu’elle a souligné que son emballage est sans plastique et que le téléphone n’est pas livré avec un chargeur ou un câble.

Il sera disponible en noir, blanc et vert, et nous aurons bientôt un examen complet du Sony Xperia 5 IV sur Tech Advisor. Notre meilleur tableau de téléphone Sony vous donne une idée de ce à quoi vous attendre.

Nous mettrons à jour cet article au fur et à mesure que de plus amples détails seront disponibles, alors revenez régulièrement pour voir ce que nous découvrons. En attendant, vous pouvez également lire nos résumés des meilleurs téléphones Android et des meilleurs téléphones à venir en 2022.