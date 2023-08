Le Xiaomi Mix Fold 3 sera le pliable horizontal le plus fin à ce jour

Hier, le PDG de Xiaomi, Lei Jun, a publié des images du prochain Mix Fold 3 et a fait allusion à son design mince. La société révèle maintenant des chiffres plus concrets et quelques détails supplémentaires sur le nouveau pliable, qui sera lancé le 14 août.

Le Xiaomi Mix Fold 3 mesurera 4,93 mm déplié et 9,8 mm une fois plié. À titre de comparaison, le Mix Fold 2 mesurait respectivement 5,4 mm et 11,2 mm, tandis que le pliable horizontal le plus fin actuel, le Honor Magic V2, mesure 4,7 mm et 9,9 mm.









La charnière redessinée du Xiaomi Mix Fold 3

Cela signifie que Xiaomi est sur le point de voler le titre à Honor et qu’il y est arrivé avec une refonte complète de la charnière. La nouvelle charnière est fabriquée en acier à haute résistance et en céramique de carbone résistante à l’usure. La nouvelle conception de la bielle à 3 étages est plus complexe avec 14 pièces mobiles et 198 pièces au total, par rapport à la conception à 2 étages du Mix Fold 2 avec 8 pièces mobiles sur 87 au total.

La charnière peut maintenir le téléphone à moitié ouvert à n’importe quel angle entre 45° et 135°. Sa durabilité a été testée par TÜV Rheinland, qui a vérifié qu’il est bon pour 500 000 plis.









Xiaomi Mix Fold 3

Des informations supplémentaires sur le Xiaomi Mix Fold 3 révèlent que le téléphone aura un écran interne de 8,02 pouces et un écran de couverture de 6,5 pouces (FHD+), tous deux avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ce sont essentiellement les mêmes dimensions que sur le modèle 2022.

Il y a plus – le Fold 3 aura une configuration à double téléobjectif avec un périscope 5x (115 mm) et un téléobjectif 3,2x. Ces deux modules plus le module principal auront également une stabilisation optique de l’image, ainsi que des objectifs Leica Vario-Summicron.









Le Mix Fold 3 aura deux téléobjectifs, 5x et 3,2x, et trois systèmes OIS

La capacité de la batterie est inconnue, mais Xiaomi annonce que le téléphone durera bien plus d’une journée (« 1,34 jours » est l’affirmation officielle). D’après les fuites, nous avons vu qu’il prend en charge la charge sans fil de 67 W et 50 W.

