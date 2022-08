Le Xiaomi Mix Fold 2 ne mesurera que 5,4 mm d’épaisseur une fois déplié, Watch S1 Pro sera également disponible demain

Le PDG Lei Jun n’était pas satisfait du gros des téléphones pliables, alors une équipe de Xiaomi a passé près de deux ans à travailler sur le problème. Le fruit de leur travail sera dévoilé demain – le Xiaomi Mix Fold 2.

Le PDG a révélé que le nouveau modèle ne mesurera que 5,4 mm d’épaisseur une fois déplié. L’épaisseur pliée devrait être de 11,4 mm y compris la bosse de la caméra. Le poids est un autre problème qui dérange le leader de Xiaomi et (selon des informations non confirmées), le Fold 2 ne pèsera que 202 g, ce qui le rendra plus léger que certains téléphones non pliables. À titre de comparaison, le Mi Mix Fold d’origine mesurait 7,6 mm déplié, 17,2 mm plié et pesait 317 g (et c’est pour le modèle en verre plus léger).









Le Xiaomi Mix Fold 2 ne mesurera que 5,4 mm une fois déplié grâce à une conception de charnière “micro goutte d’eau”

Comment est-ce possible? L’équipe a travaillé pour simplifier le mécanisme de la charnière, en réduisant le nombre de pièces à seulement 87. Ceci, associé à des matériaux avancés, a rendu la charnière 35 % plus légère et réduit l’épaisseur du mécanisme de 25 %.

Une partie de l’effort a été consacrée à la minimisation du pli, de sorte que la charnière utilise ce que Xiaomi appelle une conception “micro goutte d’eau” (voir ci-dessus). Enfin, voici une vidéo officielle qui offre un premier aperçu du design :

Le design complet n’a pas été officiellement dévoilé, mais il semble qu’il ait été chargé dans l’application Xiaomi Wallet – voici une image du Xiaomi Mix Fold 2 à côté du Xiaomi 12S Ultra. Comme vous pouvez le voir, le téléphone pliable aura une triple caméra avec le logo Leica. Nous devrons probablement attendre jusqu’à demain pour savoir quel type de capteurs sont là (nous sommes curieux de savoir comment les ingénieurs ont réussi à tout adapter, il n’y a pas beaucoup d’épaisseur avec laquelle travailler).







Xiaomi Mix Fold 2 à côté du 12S Ultra: une image divulguée via l’application Xiaomi Wallet

Quoi qu’il en soit, le téléphone sera alimenté par le Snapdragon 8+ Gen 1, tout comme les produits phares les plus récents (y compris la série 12S). Le Fold 2 comporterait une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide de 67 W.











Également disponible demain : Xiaomi Pad 5 Pro 12,4″ • Xiaomi Buds 4 Pro • Xiaomi Watch S1 Pro

Soit dit en passant, le lancement de demain comprendra également le Xiaomi Pad 5 Pro 12,4″ et le Xiaomi Buds 4 Pro. Et, en fin de compte, il y aura encore une chose – une Xiaomi Watch S1 Pro, une mise à niveau de la Watch S1. Revenez demain pour une réponse à la question “comment mettre à niveau ?” question.

